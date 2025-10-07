Los Fabulosos Cadillacs felices que Checo y Valtteri en la F1 sean los “Fabulosos Cadillac”

Por años han sido Los Fabulosos Cadillacs sobre los escenarios del mundo, pero ahora también lo son sobre las pistas. Flavio Cianciarulo y Sergio Rotman, reaccionaron felices a que los pilotos Checo Pérez y Valtteri Bottas hayan sido apodados igual que ellos en redes sociales, al unirse a la escudería Cadillac Racing.

“Obviamente todo el mundo nos estaba mandando el hecho, este posteo viral: 'Mirá, los Fabulosos Cadillac, buenísimo'. En definitiva, como digo siempre, nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por los Fabulosos Cadillac, competidores de autos”, dijo Sr. Flavio con humor y orgullo.

Los Cadillacs no esperaban que ahora su nombre suene en la Fórmula 1 / FB: @losfabulososcadillacs

De Tijuana al Auditorio: 40 años tocando fuerte

Además del curioso apodo compartido, Los Fabulosos Cadillacs están de regreso con una serie de conciertos en el Auditorio Nacional los días 19, 21, 22 y 24 de noviembre, y recordaron cómo comenzó su historia en México, lejos del glamour de hoy.

“No entramos directamente por la puerta grande con un hit atravesado por el marketing de una compañía discográfica, sino que la primera vez que tocamos en México estábamos en Los Ángeles y nos fuimos en unas vans a tocar a Tijuana”, relató Sr. Flavio.

En esa época, su anfitrión era Tijuana No, una banda hermana que siempre los recibía cerca de la frontera. Años después, el grupo tocaría para miles en estadios, pero sin dejar de amar los foros pequeños.

Los pilotos recibieron sus apodo por estar dentro de la escudería de Cadillac / Redes Sociales

Inclasificables y sin prisa

Rotman explicó que su versatilidad para adaptarse a cualquier escenario ha sido parte clave de su permanencia: “El hecho de que somos inclasificables es muy, muy bueno. Los Cadillacs pueden tocar en lugares pequeños. Tenemos nuestro repertorio, nos permite hacerlo. Los lugares que son más pequeños o teatros nos quedan cómodos, extrañamente también”.

Por eso, los shows en el Auditorio Nacional tendrán un setlist especial, más íntimo y diseñado para conectar con cada asistente.

Sobre nuevos discos, no hay prisa. Lo único que sí tienen pendiente es llevar al escenario su ópera rock La salvación de Solo y Juan, proyecto que anhelan llevar por toda Latinoamérica: “Esa cuenta sí la tenemos bastante pendiente y buscarán hacerla realidad apenas puedan”.

Los argentinos tienen una cita pendiente con los mexicano para noviembre / FB: @losfabulososcadillacs