VIDEO: Atacan indígenas caravana del presidente Noboa; acusan intento de asesinato

Lo que era una gira para anunciar obras terminó en caos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un ataque armado mientras se trasladaba por la provincia de Cañar, al sur del país. Según el gobierno, hubo “tentativa de asesinato”, hay cinco detenidos y un mensaje claro: no habrá tolerancia contra lo que llaman "actos de terrorismo".

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente“, informó Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía.

Las imágenes difundidas por la presidencia muestran cómo se vivió el momento desde dentro de un vehículo del convoy: vidrios rotos, gritos de “¡agáchense!” y piedras volando. Desde fuera, se ve a los manifestantes con trajes típicos lanzando palos y objetos mientras una tanqueta intenta abrir paso.

¿Qué hacía Noboa en Cañar?

La caravana presidencial se dirigía a inaugurar una planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de 4.5 millones de dólares que beneficiaría a más de 26 mil personas, además de sistemas de alcantarillado. Nada lo detuvo. Tras el ataque, Noboa llegó a Cuenca, donde alzó la voz.

“Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos (…) No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que trabajemos por ustedes”, advirtió.

Protestas, bloqueos y subsidios

El ataque ocurre en medio de un paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que se opone a la eliminación del subsidio al diésel, medida que disparó el precio del combustible de 1.80 a 2.80 dólares por galón.

Desde el 22 de septiembre, el país vive jornadas de bloqueo en carreteras, con un saldo que ya suma un muerto, 150 heridos y más de 100 detenidos. La CONAIE acusa al gobierno de represión violenta.

“Denunciamos que al menos cinco compañeros han sido detenidos de forma arbitraria. Entre los agredidos hay mujeres de la tercera edad”, reclamó la organización indígena.

Estado de excepción y acusaciones de terrorismo

Ante el aumento de tensión, el presidente decretó estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país, y anunció que los detenidos enfrentarán cargos por intento de asesinato y terrorismo.

“Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener… Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato”, comunicó la presidencia.

“No sigan malos ejemplos”: Noboa a estudiantes

Ya en un evento estudiantil en Cuenca, Noboa aprovechó para enviar un mensaje: “No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar (…) y trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley aplica para todos”.

Por ahora, Ecuador sigue en llamas: hay enfrentamientos, detenciones y un presidente que no piensa echarse para atrás, mientras la protestas siguen creciendo entre un sector que se ve afectado por las medidas que se toman en la Presidencia.