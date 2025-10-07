Así puedes escanear documentos en WhatsApp y convertirlos en PDF

Ahora puedes digitalizar documentos directamente desde WhatsApp, sin necesidad de apps externas

Esta nueva función de WhatsApp está disponible para dispositivos iOS y Android | Especial
Laura Reyes Medrano
7 de Octubre de 2025

WhatsApp ahora permite escanear documentos con tu celular y enviarlos como PDF, eliminando la necesidad de descargas adicionales. Esta función está disponible tanto para iOS como para Android, facilitando trámites escolares, laborales o personales de forma rápida y gratuita. 

Paso a paso: escanear documentos en WhatsApp

  1. Abre WhatsApp y entra al chat del contacto al que quieras enviar el documento. 

  2. Toca el ícono del clip (o “+”) dentro del cuadro de mensaje.

  3. Selecciona la opción “Documento”

  4. Elige “Escanear documento” del menú emergente. 

  5. Captura las páginas que necesites. Puedes usar el modo automático (WhatsApp detecta los bordes) o el modo manual. 

  6. Ajusta bordes, aplica filtros o rota la imagen según prefieras. 

  7. Confirma con “OK”, escribe un comentario si deseas y envía el archivo en formato PDF al destinatario. 

Detalles y recomendaciones

  • Esta función ya está disponible en ambas plataformas, Android y iOS. 

  • Si no la ves aún, actualiza WhatsApp desde la tienda de aplicaciones. 

  • El escáner de WhatsApp detecta automáticamente los bordes del documento para ayudarte a lograr un recorte limpio. 

  • Puedes escanear múltiples páginas y enviarlas como un solo PDF

