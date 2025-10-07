Así puedes escanear documentos en WhatsApp y convertirlos en PDF

WhatsApp ahora permite escanear documentos con tu celular y enviarlos como PDF, eliminando la necesidad de descargas adicionales. Esta función está disponible tanto para iOS como para Android, facilitando trámites escolares, laborales o personales de forma rápida y gratuita.
Paso a paso: escanear documentos en WhatsApp
Abre WhatsApp y entra al chat del contacto al que quieras enviar el documento.
Toca el ícono del clip (o “+”) dentro del cuadro de mensaje.
Selecciona la opción “Documento”.
Elige “Escanear documento” del menú emergente.
Captura las páginas que necesites. Puedes usar el modo automático (WhatsApp detecta los bordes) o el modo manual.
Ajusta bordes, aplica filtros o rota la imagen según prefieras.
Confirma con “OK”, escribe un comentario si deseas y envía el archivo en formato PDF al destinatario.
Detalles y recomendaciones
Esta función ya está disponible en ambas plataformas, Android y iOS.
Si no la ves aún, actualiza WhatsApp desde la tienda de aplicaciones.
El escáner de WhatsApp detecta automáticamente los bordes del documento para ayudarte a lograr un recorte limpio.
Puedes escanear múltiples páginas y enviarlas como un solo PDF