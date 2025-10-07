VIDEO: Captan ola gigante en costas de Puerto Vallarta provocada por el huracán Priscilla

Durante el mediodía del 7 de octubre de 2025, una gigantesca ola impactó las costas de Puerto Vallarta. El fenómeno fue captado en video por turistas y personas del lugar, y se le atribuye al huracán Priscilla, que provoca fuertes oleajes y pone en alerta a la zona costera.

Una gigantesca ola impactó las costas de Puerto Vallarta/X:@conagua_clima

¿Qué tan grande fue la ola y qué se vio?

El registro fotográfico y en video muestra una ola que alcanzó unos 8 metros de altura, golpeando palmeras y el malecón.

Priscilla provoca ola de 8 metros de altura/X

Huracán Priscilla y sus efectos esperados

El huracán Priscilla se mantiene como categoría 2, con pronósticos de llegar a categoría 3 en las próximas horas.

Se espera que avance paralelo a la costa del Pacífico, con potencial de afectar también Baja California Sur.

El huracán Priscilla se mantiene como categoría 2/X