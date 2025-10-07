VIDEO: Captan ola gigante en costas de Puerto Vallarta provocada por el huracán Priscilla

Durante el mediodía del 7 de octubre de 2025, una gigantesca ola impactó las costas de Puerto Vallarta. El fenómeno fue captado en video por turistas y personas del lugar, y se le atribuye al huracán Priscilla, que provoca fuertes oleajes y pone en alerta a la zona costera.
¿Qué tan grande fue la ola y qué se vio?
El registro fotográfico y en video muestra una ola que alcanzó unos 8 metros de altura, golpeando palmeras y el malecón.
Huracán Priscilla y sus efectos esperados
El huracán Priscilla se mantiene como categoría 2, con pronósticos de llegar a categoría 3 en las próximas horas.
Se espera que avance paralelo a la costa del Pacífico, con potencial de afectar también Baja California Sur.
Las autoridades reportan que las olas, combinadas con la marea alta, elevan el riesgo en playas, malecón y vialidades costeras.
Se ha cerrado el acceso a playas y se ha pedido a la población no ingresar al mar.
En el siguiente video compartido por el equipo de redes de observación del #SMNmx, se observa el #Oleaje que causa #Priscila en el malecón de Puerto Vallarta, #Jalisco. Se prevé que continúe durante las próximas horas pic.twitter.com/oqYdewoNMH
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025