UNAM aclara por qué entró el Ejército Mexicano a Ciudad Universitaria

Una caravana del Ejército Mexicano ingresó por error a Ciudad Universitaria (CU) la mañana del lunes 7 de octubre, provocando sorpresa y confusión entre la comunidad estudiantil que se encontraba en las inmediaciones del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con los reportes, varios vehículos militares transitaron por avenida del Imán y accedieron brevemente a la zona universitaria, para luego salir sin realizar ningún tipo de operativo. Los testigos difundieron videos en redes sociales donde se observan las unidades circulando frente a las instalaciones deportivas del campus.

La UNAM confirma que no hubo incidente de seguridad

A través de un breve comunicado, la UNAM informó que se trató de una confusión en el trayecto del convoy, que aparentemente buscaba incorporarse a otra ruta vial cercana.

La institución aclaró que no hubo intervención militar dentro del campus, ni participación en actividades de seguridad o vigilancia universitaria.

Fuentes castrenses señalaron que el desplazamiento obedecía a un recorrido de rutina, y que el ingreso a las instalaciones se produjo de manera accidental. Una vez notificada la situación, los elementos del Ejército salieron sin contratiempos y continuaron su recorrido hacia la zona sur de la capital.

Reacciones en redes y contexto del suceso

El incidente generó comentarios y videos en plataformas digitales, donde algunos usuarios expresaron su preocupación por la presencia militar dentro de la máxima casa de estudios. Otros subrayaron que el hecho no representó riesgo alguno, ya que el personal no descendió de los vehículos ni realizó acciones dentro del campus.

Cabe recordar que el ingreso de fuerzas armadas a instalaciones universitarias está restringido, por lo que cualquier presencia militar dentro de CU suele generar atención inmediata. Sin embargo, tanto la UNAM como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coincidieron en que no se trató de un operativo ni de una acción relacionada con temas de seguridad interna

