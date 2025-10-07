Actriz Ingrid Martz confirma divorcio con Rodrigo Luque tras años de convivencia

Ingrid Martz y Rodrigo Luque se separan tras años de convivencia, priorizando el bienestar de su hija Martina

Laura Reyes Medrano
7 de Octubre de 2025

Ingrid Martz y Rodrigo Luque, quienes compartieron una vida juntos durante años, han dedicido tomar caminos separados. Aunque su relación evolucionó hacia una convivencia por el bienestar de su hija, Martina, ambos han iniciado los trámites de divorcio. A través de un mensaje emotivo, Ingrid expresó su gratitud por los momentos vividos y su confianza en que este paso les permitirá crecer como individuos. 

Ingrid compartió su situación familiar por medio de su cuenta de Instagram/@ingridmartz
Una convivencia por el bienestar de su hija

Ingrid Martz y Rodrigo Luque, quienes se conocieron hace más de 20 años y contrajeron matrimonio en 2017, decidieron vivir juntos por el bienestar de su hija, Martina, nacida en 2019. A pesar de sus diferencias como pareja, acordaron seguir bajo el mismo techo para no perderse el crecimiento de su hija. Sin embargo, esta convivencia sin ser pareja trajo complicaciones, y después de dos años, ambos reconocieron que ya no era una situación sana para ninguno de los tres.

La actriz confesó que desde hace dos años ella y Rodrigo Luque ya no son pareja/Instagram
Trámites de divorcio en marcha

La actriz compartió que ya están en marcha los trámites legales del divorcio, y que su situación familiar es conocida por la familia de ambos y por sus amigos cercanos. Aunque el proceso ha sido más largo de lo que imaginaban, Ingrid destacó que la ganancia ha sido ver crecer juntos a su hija. 

Ingrid Martz y Rodrigo Luque se casaron en 2017/Instagram: @ingridmartz
¿Quién es Ingrid Martz?

Ingrid Martz es una actriz mexicana conocida por su trayectoria en televisión y cine. Nacida en Ciudad de México, ha participado en telenovelas, series y películas, consolidándose como una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. Entre sus trabajos más destacados se encuentran roles en telenovelas como “Rubí”, “María Isabel” y “La que no podía amar”, así como diversas películas y programas de televisión que la han posicionado como un referente de la actuación en México.

Ingrid Martz es una actriz mexicana conocida por su trayectoria en televisión y cine/Instagram
Un mensaje de despedida con amor y gratitud

Ingrid Martz expresó que, aunque es difícil soltar, confía en que cada paso que dan los acerca más a lo que deben ser. Agradeció por todo lo vivido, incluyendo las risas, las lágrimas, los triunfos y los tropiezos, y destacó que cada experiencia ha sido un maestro que les ha enseñado a valorar lo que realmente importa.

 

 

