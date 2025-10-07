¡Cerrarán las tienditas de la esquina! Advierten riesgo por aumento de precio en refrescos y cigarros

La tiendita de la esquina que por años ha servido para comprar cualquier tipo de alimento o artículo de primera necesidad podría desaparecer, y esto se debe al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica anualmente y que impacta directamente el precio de refrescos, bebidas endulzadas y cigarros, advierte la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
¿Por qué se aplica este impuesto?
Cada año, las autoridades del país actualizan este gravamen sobre productos nocivos para la salud, como refrescos y cigarros, con el objetivo de desincentivar su consumo por su relación con enfermedades como obesidad, diabetes y cáncer.
Aumentos drásticos en 2026
A partir del 1 de enero de 2026, los refrescos tendrán un aumento en el precio de entre 10 y 15%, lo que significa que su costo por litro pasará de 1.64 a 3.08 pesos. Así quedarían algunos precios:
- Refrescos de 355 y 600 mililitros: pasarán de 20 a 23.50 pesos
- Refrescos de 1.25 litros: de 24 a 28.50 pesos
- Refrescos retornables de 2.5 litros: de 32 a 38 pesos
- Refrescos retornables de 3 litros: de 37 a 44 pesos
- Agua mineral de 600 mililitros: de 16 a 18.50 pesos
Por su parte, los cigarros podrían subir hasta 20 pesos por cajetilla, si se aprueba la propuesta del Paquete Económico 2026, que plantea un aumento en la tasa ad valorem de 160 a 200% para tabacos labrados, con un incremento gradual de 2026 a 2030.
Tienditas y empleos en peligro
Ante este escenario, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advierte que están en riesgo miles de tienditas que existen prácticamente en todo el país.
Según sus estimaciones, estarían en riesgo:
- 60 mil negocios (entre tienditas y pequeños locales)
- 120 mil empleos o autoempleos
Piden replantear la propuesta
La sugerencia de la ANPEC es que los legisladores, quienes aprobarán o no el Paquete Económico 2026, hagan una contrapropuesta más sensible, considerando:
- El poder adquisitivo de los mexicanos
- Que, pese al alza de precios, el consumo de refrescos y cigarros no desaparecerá