¡Cerrarán las tienditas de la esquina! Advierten riesgo por aumento de precio en refrescos y cigarros

La tiendita de la esquina que por años ha servido para comprar cualquier tipo de alimento o artículo de primera necesidad podría desaparecer, y esto se debe al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica anualmente y que impacta directamente el precio de refrescos, bebidas endulzadas y cigarros, advierte la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

¿Por qué se aplica este impuesto?

Cada año, las autoridades del país actualizan este gravamen sobre productos nocivos para la salud, como refrescos y cigarros, con el objetivo de desincentivar su consumo por su relación con enfermedades como obesidad, diabetes y cáncer.

Las tiendas obtienen gran parte de sus ganancias en refrescos y cigarros.

Aumentos drásticos en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los refrescos tendrán un aumento en el precio de entre 10 y 15%, lo que significa que su costo por litro pasará de 1.64 a 3.08 pesos. Así quedarían algunos precios:

Refrescos de 355 y 600 mililitros : pasarán de 20 a 23.50 pesos

: pasarán de Refrescos de 1.25 litros : de 24 a 28.50 pesos

: de Refrescos retornables de 2.5 litros : de 32 a 38 pesos

: de Refrescos retornables de 3 litros : de 37 a 44 pesos

: de Agua mineral de 600 mililitros: de 16 a 18.50 pesos

Los refrescos tendrán un incremento considerable a partir de enero de 2026.

Por su parte, los cigarros podrían subir hasta 20 pesos por cajetilla, si se aprueba la propuesta del Paquete Económico 2026, que plantea un aumento en la tasa ad valorem de 160 a 200% para tabacos labrados, con un incremento gradual de 2026 a 2030.

Tienditas y empleos en peligro

Ante este escenario, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advierte que están en riesgo miles de tienditas que existen prácticamente en todo el país.

El precio de los cigarros podrá aumentar hasta 20 pesos por cajetilla.

Según sus estimaciones, estarían en riesgo:

60 mil negocios (entre tienditas y pequeños locales)

(entre tienditas y pequeños locales) 120 mil empleos o autoempleos

Piden replantear la propuesta

La sugerencia de la ANPEC es que los legisladores, quienes aprobarán o no el Paquete Económico 2026, hagan una contrapropuesta más sensible, considerando:

El poder adquisitivo de los mexicanos

de los mexicanos Que, pese al alza de precios, el consumo de refrescos y cigarros no desaparecerá

Unas 60 mil tienditas podrían cerrar por el IEPS.