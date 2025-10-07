Trump arremete contra Bad Bunny por el Super Bowl: “Nunca he oído hablar de él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una nueva polémica luego de arremeter contra Bad Bunny, tras conocerse que el cantante puertorriqueño encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Durante una entrevista con el periodista Greg Kelly, transmitida por la cadena Newsmax, Trump aseguró desconocer al artista y calificó la decisión de la NFL como “ridícula”.

Durante una entrevista con el periodista Greg Kelly, transmitida por la cadena Newsmax, Trump aseguró desconocer al artista. / RS

“Nunca he oído hablar de él. ¿Por qué alguien como él encabezaría el espectáculo más importante del año? Es absolutamente ridículo”, expresó el exmandatario republicano.

El político también señaló que la liga “ha perdido el rumbo” con sus decisiones de entretenimiento y que, según su punto de vista, el evento “ya no representa los valores de Estados Unidos”.

.@POTUS on loser @sanbenito (aka "Bad Bunny") and the NFL: "I've never heard of him. I don't know who he is... I think it's absolutely ridiculous — and while we're at it, I'd like to change the kickoff rule." pic.twitter.com/zrksEJvqVc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 7, 2025

Reacciones divididas

Hasta el momento, ni la NFL ni Bad Bunny han respondido a las declaraciones de Trump. Sin embargo, las críticas generaron un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su apoyo al artista y celebraron su designación como un paso histórico para la música latina.

El puertorriqueño se convertirá en el primer artista que canta principalmente en español en encabezar el espectáculo más visto del planeta. / AP

Bad Bunny, la voz latina que incomoda a Trump

El comentario del mandatario no pasó desapercibido, especialmente porque Bad Bunny ha sido un defensor público de los migrantes y las minorías latinoamericanas, causas que han chocado con el discurso antimigrante del exmandatario republicano.

En múltiples ocasiones, el intérprete de El Apagón y Estamos Bien ha utilizado su plataforma para criticar las políticas migratorias de Estados Unidos y para denunciar el trato a los latinos en territorio estadounidense.

El comentario del mandatario no pasó desapercibido, especialmente porque Bad Bunny ha sido un defensor público de los migrantes. / X

Además, en entrevistas anteriores, Bad Bunny ha subrayado su deseo de representar a la comunidad latina y visibilizar los desafíos de los migrantes. Su presencia en el Super Bowl 2026 es vista como un símbolo de inclusión y diversidad cultural en uno de los eventos más importantes del país.

El puertorriqueño se convertirá en el primer artista que canta principalmente en español en encabezar el espectáculo más visto del planeta. Mientras Trump lo considera “una decisión absurda”, millones celebran un momento histórico para la representación latina en el escenario más grande del mundo.