VIDEO: 31 minutos se estrena en Tiny Desk cantando “baila sin cesar”

El fenómeno televisivo 31 minutos hizo historia al presentarse por primera vez en el formato Tiny Desk Concert de NPR. La agrupación de títeres conquistó al público con una actuación que combinó su característico humor con temas clásicos como "Baila sin cesar", "Mi equilibrio espiritual" y "Mi muñeca me habló".

Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque conquistaron a la audiencia/IG: @nprmusic y @31minutos

¿Cómo fue el Tiny Desk de 31 minutos?

La sesión, estrenada el 6 de octubre de 2025, forma parte del ciclo “El Tiny”, una serie especial de conciertos dedicada a artistas latinoamericanos en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Durante 21 minutos, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía interpretaron una selección de sus canciones más queridas, entre ellas:

Equilibrio espiritual

Baila sin cesar

Objeción denegada

Calurosa Navidad

Mi muñeca me habló

Yo nunca vi televisión

La presentación está disponible en el canal oficial de NPR Music en YouTube, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de fanáticos de toda Latinoamérica.

La presentación fue grabada en las oficinas de NPR en Washington, D. C/YouTube

Producción y reacciones

El concierto contó con la participación de los creadores Álvaro Díaz y Pedro Peirano, junto a músicos como Pablo Ilabaca, Felipe Ilabaca, Pedropiedra y Marcelo Wilson.

La presentación fue grabada en las oficinas de NPR en Washington, D. C., respetando el formato íntimo característico del Tiny Desk, donde los artistas actúan rodeados de libros, micrófonos y una pequeña audiencia.

31 minutos debutó en el prestigioso Tiny Desk Concert /IG:@31minutos

Un paso más en la internacionalización de 31 Minutos

Este debut marca un nuevo hito para la serie chilena, que ha trascendido generaciones gracias a su mezcla de sátira, humor y mensajes educativos.

Con su presentación en Tiny Desk, 31 Minutos reafirma su relevancia cultural y demuestra que su humor inteligente y sus pegajosas canciones pueden conquistar escenarios internacionales.