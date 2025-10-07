Patty López es hospitalizada y sometida a cirugía de emergencia

Durante las últimas horas, el nombre de la conductora Patty López de la Cerda se ha vuelto tendencia, y es que se dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia para someterse a una cirugía. “Un dolor de terror”, comentó la misma modelo desde el hospital.

Compartió su estado desde el hospital

Conocida por su trabajo en la conducción de varios programas de TV Azteca, así como por su reciente faceta como creadora de contenido, Patty López compartió con sus seguidores en redes sociales que estaba hospitalizada, lo que de inmediato encendió las alertas, pues previamente no se sabía que presentara alguna enfermedad o malestar.

Patty López es una reconocida conductora y modelo.

“Oigan, no les había contado, pero hoy me operaron”, se lee en una historia de Instagram que compartió la conductora, acompañada de una foto de ella desde una cama de hospital, todavía conectada al suero. “Todo salió bien, pero con un dolor de terror”, agregó.

Le extirparon miomas con laparotomía

Tras el interés y preocupación que manifestaron varios de sus seguidores por dicha publicación, más tarde Patty López de la Cerda reveló que su operación tuvo como finalidad retirarle unos miomas de gran tamaño que le estaban generando complicaciones de salud.

Patty fue sometida a una cirugía para retirarle miomas.

“Me quitaron unos miomas enormes que tenía y para eso me tuvieron que hacer una laparotomía”, dijo la modelo, comparando su cirugía con una “cesárea”, que es el otro método con el que se da a luz a los bebés, además de la vía natural.

La recuperación ha sido dolorosa

Por último, la conductora y modelo señaló que su recuperación está siendo más dolorosa de lo habitual, debido a que presenta tos, lo que le genera molestias en la zona del vientre.

“Para acabarla de amolar tengo una tos… Cada vez que toso siento que la Virgen me habla”, comentó Patty entre emojis de risa.

La conductora pidió a sus seguidores que le manden buenas vibras.

¿Quién es Patty López de la Cerda?

Patty López de la Cerda es una conductora e influencer mexicana que alcanzó reconocimiento en el ámbito deportivo cuando trabajó en Azteca Deportes, formando parte del programa Los Protagonistas. Tras su salida de Azteca en 2019, emprendió proyectos personales como su marca de acondicionamiento físico PatitoFit, además de enfocarse en sus redes sociales con la creación de contenido digital propio.

Patty es recordada por su trabajo en Los Protagonistas de TV Azteca.

En cuanto a su salud, Patty ha sido muy abierta con sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con disautonomía y epilepsia, padecimientos que afectan su vida diaria. En particular, relató haber experimentado episodios donde perdió la capacidad de hablar o presentar convulsiones, lo que la llevó a someterse a estudios neurológicos.