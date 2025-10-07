Huracán Priscilla categoría 2: Se pronostican lluvias en CDMX y otros estados

También se esperan rachas de viento superiores a 100km/h y olas hasta de 6 metros

En varios estados ya hay daños materiales por el huracán. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
7 de Octubre de 2025

El huracán Priscilla continúa su desplazamiento lento al sur de Baja California Sur, pero sus bandas nubosas ya provocan estragos en varias entidades del país. Este martes, el ciclón mantiene pronóstico de lluvias muy fuertes a intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Oaxaca y la península de Yucatán, mientras que en el centro del país, incluida la Ciudad de México, se esperan chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Las rachas de viento superan los 100 km/h en costas del Pacífico y se prevé oleaje de hasta 6 metros en playas de Baja California Sur. En paralelo, dos zonas de baja presión con potencial ciclónico —una en el Golfo de México y otra frente a las costas del Pacífico Sur— intensifican el temporal de lluvias en el sureste, centro y oriente del país.

¿Dónde lloverá más fuerte?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados más afectados este 7 de octubre por lluvias intensas (75 a 150 mm) son:

  • Baja California Sur (sur)
  • Sinaloa (centro y sur)
  • Nayarit (norte y centro)
  • Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Además, habrá lluvias fuertes (50 a 75 mm) en Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

En la CDMX se esperan chubascos y lluvias fuertes por la tarde, con temperaturas máximas de 22 a 24 °C. En Toluca, el ambiente será más frío, con mínimas de hasta 9 °C y probabilidad de granizo y descargas eléctricas.

Precauciones para hoy

Las autoridades alertan sobre posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos en diversas regiones. También podría haber reducción de visibilidad en carreteras por las tormentas.

El oleaje alcanza niveles de riesgo:

  • 5 a 6 metros en costas de Baja California Sur
  • 3 a 4 metros en Jalisco y Nayarit
  • 2 a 3 metros en Sinaloa y Colima

Los vientos superan los 80 km/h en algunas costas, por lo que se recomienda evitar actividades marítimas y mantenerse informado por canales oficiales.

