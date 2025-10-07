Precio del dólar hoy martes 7 de octubre: El peso mexicano se mantiene estable

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $17.94 pesos a la compra y $18.61 pesos a la venta

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
7 de Octubre de 2025

Este martes 7 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.39 pesos, algunos centavos por encima de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.34 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.94 pesos a la compra y $18.61 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.39 pesos por unidad/Google
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.50 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.25 pesos
  • Venta: $18.95 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.48 pesos
  • Venta: $18.62 pesos

Banamex

  • Compra: $17.77 pesos
  • Venta: $18.79 pesos

Banorte

  • Compra: $17.05 pesos
  • Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $17.00 pesos
  • Venta: $18.84 pesos.

