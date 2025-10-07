Precio del dólar hoy martes 7 de octubre: El peso mexicano se mantiene estable

Este martes 7 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.39 pesos, algunos centavos por encima de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.34 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.94 pesos a la compra y $18.61 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.39 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.00 pesos

Santander

Compra: $17.25 pesos

Venta: $18.95 pesos

BBVA Bancomer

Compra: $17.48 pesos

Venta: $18.62 pesos

Banamex

Compra: $17.77 pesos

Venta: $18.79 pesos

Banorte

Compra: $17.05 pesos

Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca