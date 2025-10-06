VIDEO: Esto se sabe de la sustracción de dos menores en Ixtlahuaca, Estado de México

En redes sociales se ha hecho viral un video en donde se observa lo que parece ser un secuestro de dos menores de edad, sucedido la mañana de este lunes 6 de octubre en Ixtlahuaca, Estado de México, hecho que desató la indignación de la sociedad, que exige la intervención de las autoridades.

Así fue la presunta sustracción

En la grabación, de menos de un minuto de duración, se puede observar en primer plano a un pequeño con chamarra azul, quien incluso está comiendo un plátano. Posteriormente aparece una niña un poco mayor, que, desesperada, intenta abrir una puerta y se mete a un negocio de lavandería.

Es ahí donde aparecen dos hombres y dos mujeres que toman a los menores y se los llevan. En el video se ve cómo la pequeña, vestida con una chamarra rosa, pone resistencia e intenta agarrarse de la puerta del local, mientras que al interior del establecimiento parece que una persona está siendo sometida.

Padre denuncia sustracción de los menores

Testigos indicaron que a los niños se los llevaron en una camioneta negra con rumbo desconocido, hecho que de inmediato se volvió viral, ya que se pensó en un principio que se trataba de un secuestro.

Más tarde trascendió que el padre de los menores interpuso una denuncia por la sustracción de los niños, identificados como Einar, de 3 años, y su hermana Briana, de 5 años. Según el testimonio, ambos estaban con su padre en la lavandería que él atiende en el barrio de San Pedro, Ixtlahuaca, cuando fueron llevados aparentemente por familiares de su exesposa, Gabriela “N”.

El padre señaló ante las autoridades que reconoció en el video a Francisco “N”, hermano de su ex pareja, como uno de los hombres que participó en la sustracción.

“Me amarraron mientras se los llevaban”

El denunciante explicó que las personas que aparecen en el video lo sometieron y amarraron de manos y pies, mientras se llevaban a sus hijos. Hasta el momento no se ha confirmado el paradero de los menores.

Autoridades reconocen conflicto familiar

Por su parte, el Ayuntamiento de Ixtlahuaca emitió un comunicado en referencia al hecho, señalando que se trata de un problema de índole familiar, aunque no precisó si los menores están a salvo o bajo su custodia.

“El suceso ocurrido el día de hoy, relacionado con los menores reportados como sustraídos, corresponde a un conflicto de índole familiar. Dicha situación ya está siendo atendida por las autoridades competentes, quienes darán seguimiento y determinarán lo conducente, siempre con el propósito de salvaguardar el interés superior de los derechos de los menores”, indicó el comunicado.