La Luna más brillante del año se verá en octubre: la NASA explica por qué será un espectáculo único

El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo impresionante este mes: la “Luna de Cosecha”, también conocida como la superluna más brillante de 2025, iluminará el firmamento durante las noches del 6 y 7 de octubre, según confirmó la NASA.

El fenómeno astronómico se produce cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita a la Tierra, lo que la hace lucir más grande y hasta 13 % más luminosa que una luna llena común. De acuerdo con la agencia espacial, este evento marca la última superluna del año y será visible a simple vista en todo el país.

/ Pixabay

Un fenómeno visible en todo México

Los astrónomos explicaron que el mejor momento para observar la superluna será desde el atardecer del 6 de octubre hasta la madrugada del día 7, cuando el satélite alcance su punto máximo de brillo.

En México, el fenómeno podrá disfrutarse en cualquier punto con cielos despejados y baja contaminación lumínica, aunque las zonas rurales ofrecerán las mejores condiciones de visibilidad.

De acuerdo con especialistas consultados por NMás, la “Luna de Cosecha” coincidirá con el inicio del otoño, por lo que su luz reflejará tonos anaranjados, dorados y amarillos, un efecto provocado por la refracción atmosférica y el ángulo de la luz solar.

El origen del nombre

El término “Luna de Cosecha” proviene de antiguas tradiciones agrícolas del hemisferio norte. Durante esta fase lunar, su resplandor permitía a los campesinos trabajar más tiempo en la recolección de sus cultivos.

Hoy en día, conserva su valor simbólico y es una de las lunas más esperadas por fotógrafos y observadores del cielo.

La NASA explicó que el fenómeno ocurre aproximadamente una vez al año, pero su intensidad varía dependiendo de la distancia entre la Luna y la Tierra. En esta ocasión, el satélite natural estará a unos 356 mil kilómetros de distancia, su punto más cercano de 2025.

/ Pixabay

Consejos para disfrutar el evento

Para aprovechar al máximo el espectáculo astronómico, los expertos recomiendan:

Buscar espacios abiertos o elevados , lejos de luces artificiales.

, lejos de luces artificiales. Observarla al anochecer o antes del amanecer , cuando se percibe más grande cerca del horizonte.

, cuando se percibe más grande cerca del horizonte. Usar binoculares o telescopios para apreciar detalles como los cráteres y sombras de la superficie lunar.

para apreciar detalles como los cráteres y sombras de la superficie lunar. Registrar el momento con cámara o celular en modo nocturno para capturar su brillo real.

/ Pixabay

Un cierre celestial para el año lunar

La superluna de octubre será la última del año y una de las más espectaculares de la década, según proyecciones astronómicas. La próxima Luna de Cosecha con características similares no volverá a verse hasta 2030, por lo que este evento representa una oportunidad única para los amantes de la astronomía y la fotografía nocturna.

/ Pixabay