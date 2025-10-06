Israel autoriza la repatriación de seis mexicanos detenidos en la flotilla humanitaria Global Sumud

El gobierno de Israel autorizó la repatriación de seis ciudadanos mexicanos que fueron detenidos tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud, interceptada la semana pasada cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza con ayuda médica y alimentos.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se activó un protocolo de protección consular para acompañar el proceso de retorno y garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

“El Gobierno de México ha solicitado que se realicen las gestiones necesarias para que el regreso ocurra de manera inmediata y segura”, señaló la cancillería a través de un comunicado oficial.

Los mexicanos aceptaron ser repatriados

Las autoridades israelíes confirmaron que los seis detenidos aceptaron voluntariamente su repatriación, tras permanecer bajo custodia en el puerto de Ashdod, al sur de Tel Aviv. Entre los connacionales se encuentran Arlín Medrano, Sol González, Carlos Pérez Osorio y otros tres activistas que formaban parte de la misión Global Sumud, una flotilla internacional que buscaba romper el bloqueo marítimo impuesto a Gaza.

Según medios locales, los detenidos se encuentran en buen estado de salud y han recibido asistencia legal y consular durante todo el proceso. La SRE informó que los funcionarios de la embajada mexicana en Israel mantienen comunicación constante con las autoridades locales y con los familiares de los repatriados.

Coordinación y logística de retorno

El proceso de repatriación será coordinado entre la embajada mexicana en Israel, la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y el gobierno israelí.

Aunque no se han confirmado los detalles del traslado, se espera que los connacionales sean enviados a México en los próximos días mediante vuelos comerciales o militares, de acuerdo con las condiciones establecidas por ambas naciones.

Asimismo, la SRE recordó que el protocolo incluye medidas de atención psicológica, médica y legal para los ciudadanos repatriados, una vez que arriben al territorio nacional.

Contexto de la flotilla Global Sumud

La flotilla Global Sumud está integrada por activistas, médicos y voluntarios internacionales que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, zona que enfrenta una severa crisis humanitaria derivada del conflicto entre Israel y Palestina.

El pasado 28 de septiembre, embarcaciones con bandera internacional fueron interceptadas por la marina israelí antes de llegar a la costa de Gaza. Tras la operación, varios participantes fueron detenidos por “violación de la zona marítima de seguridad”, de acuerdo con la versión israelí.

