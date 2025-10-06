“El Carnicero de Plainfield”: la serie de Netflix que revive los crímenes más atroces de Estados Unidos

Netflix lo volvió a hacer. La plataforma de streaming estrenó su nueva miniserie “Monster: The Ed Gein Story”, que en pocos días se convirtió en la más vista del Top 10 global. La producción, dirigida por Ryan Murphy e Ian Brennan, revive los crímenes de Edward Gein, conocido como “El Carnicero de Plainfield”, uno de los asesinos más infames de la historia estadounidense y fuente de inspiración para clásicos del cine de terror como Psicosis, El silencio de los inocentes y La masacre de Texas.

La producción, dirigida por Ryan Murphy e Ian Brennan, revive los crímenes de Edward Gein. / Netflix

¿Quién fue Ed Gein?

Edward Theodore Gein nació en 1906 en Plainfield, Wisconsin, en un hogar dominado por la violencia y el fanatismo religioso. En 1957 fue arrestado tras la desaparición de Bernice Worden, dueña de una ferretería local. Cuando la policía registró su casa, encontró un escenario dantesco: objetos fabricados con restos humanos, máscaras hechas de piel y partes de cuerpos conservadas en frascos, además de restos de varias víctimas.

Aunque fue declarado culpable de dos asesinatos, las autoridades descubrieron que también desenterró cadáveres de mujeres para usar sus restos en rituales y decoración doméstica. Su historia fue tan estremecedora que marcó un antes y un después en la criminología moderna y en la cultura popular de terror.

Edward Theodore Gein nació en 1906 en Plainfield, Wisconsin, en un hogar dominado por la violencia./ RS

Monstruo detrás del monstruo

La serie, protagonizada por Charlie Hunnam en el papel de Gein, explora su relación enfermiza con su madre, Augusta, interpretada por Laurie Metcalf, y cómo esa figura represiva moldeó su obsesión con la muerte. Con ocho episodios, Monster: The Ed Gein Story mezcla hechos reales con dramatización psicológica para responder una pregunta inquietante: “¿Los monstruos nacen o se hacen?”

Murphy, creador de éxitos como Dahmer y American Horror Story, busca retratar las raíces del horror humano desde una perspectiva social más que sensacionalista, mostrando el entorno rural y religioso que incubó al asesino.

La serie, protagonizada por Charlie Hunnam en el papel de Gein, explora su relación enfermiza con su madre. / RS

Entre la fascinación y la polémica

Desde su estreno el 3 de octubre, la miniserie ha generado debate por su crudeza visual y por la delgada línea entre el retrato histórico y el entretenimiento morboso. Sin embargo, el público la ha convertido en fenómeno: Monster: The Ed Gein Story domina el Top 10 en varios países y ha desatado un nuevo interés por el true crime en formato cinematográfico.

Ed Gein murió en 1984, internado en un hospital psiquiátrico tras ser declarado mentalmente incompetente para enfrentar juicio. A casi siete décadas de sus crímenes, su nombre sigue generando miedo, curiosidad y reflexión sobre los límites de la mente humana.

Con esta entrega, Netflix reafirma el éxito de su saga Monster, que inició con Dahmer y continúa con una serie que recuerda que, a veces, los verdaderos monstruos no vienen de la ficción, sino de la realidad.

Monster: The Ed Gein Story domina el Top 10 en varios países. / Netflix