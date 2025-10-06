Muere joven dentro de camioneta de “El Bogueto” durante fiesta con el papá del reggaetonero

Una celebración que parecía una reunión privada entre amigos terminó en tragedia. Un joven perdió la vida dentro de una camioneta relacionada con el reggaetonero “El Bogueto”, durante una fiesta en la que también participaba el padre del artista.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada sin signos vitales dentro del vehículo del cantante. Testigos afirman que “muere dentro de la camioneta del cantante” mientras el grupo convivía en una reunión social. El hecho habría ocurrido durante la madrugada del domingo en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada sin signos vitales dentro del vehículo del cantante. / IG: elbogueto

¿Quién es el joven que murió en la camioneta de "El Bogueto"?

El periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez, fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde también reveló la identidad del joven fallecido, identificado como Manuel Alejandro Moyeda.

En su publicación de X (antes Twitter), el comunicador detalló que el joven se encontraba en compañía del padre de “El Bogueto” y dos personas más al momento del incidente que terminó con su vida.

Carlos Jiménez, fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. / C4 Jimenez

Fiscalía investiga los hechos

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se trasladaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer las causas del fallecimiento. Hasta ahora, las autoridades mantienen bajo resguardo la camioneta como parte del proceso de investigación.

Aún no se ha determinado si la muerte fue provocada por una intoxicación, asfixia o algún otro factor, por lo que se espera el resultado de los exámenes forenses.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se trasladaron al sitio para iniciar las diligencias. / RS

El cantante no ha dado declaraciones

Por su parte, “El Bogueto”, intérprete del tema ‘Nena Moxita’, no ha emitido declaraciones públicas sobre el lamentable suceso.

En redes sociales, sus seguidores han manifestado sorpresa y consternación ante el hecho, pidiendo respeto tanto para la familia del joven como para el artista.

En redes sociales, sus seguidores han manifestado sospresa y consternacion ante el hecho pidiendo respeto tanto para la familia del joven como para el artista

Reacción en redes

La noticia se ha viralizado en plataformas digitales, donde usuarios piden claridad en la investigación y recuerdan que no es la primera vez que el entorno del reggaetonero se ve envuelto en situaciones delicadas. En anteriores ocasiones, el músico y su familia habían sido víctimas de asaltos y amenazas.

Por su parte, “El Bogueto”, intérprete del tema ‘Nena Moxita’, no ha emitido declaraciones. / IG: elbogueto