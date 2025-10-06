¿Cuánto le dará? Aldo de Nigris compartirá sus 4 millones de pesos con Abelito

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, llevándose no sólo el reconocimiento del público, sino también un premio de 4 millones de pesos, el cual se verá reducido considerablemente, no sólo porque mencionó públicamente su intención de dividir el dinero con su amigo Abelito, sino también porque deberá pagar impuestos al SAT.

Aldo fue el encargado de apagar las luces de la casa.

Fue el más votado por el público

Con más de 19 millones de votos recibidos, el influencer y exfutbolista regiomontano de 25 años de edad se consagró como el famoso más querido del reality show producido por Televisa y Endemol. Superó a:

Dalílah Polanco (2° lugar)

Abelito (3° lugar)

Shiky (4° lugar)

Mar Contreras (5° lugar)

Alexis Ayala (6° lugar)

Todos ellos también llegaron a la gran final.

El premio para el regiomontano fue de 4 millones de pesos.

Premio millonario... con dedicatoria

Desde el inicio del programa, y como ha sucedido en las temporadas anteriores, el premio al ganador es de 4 millones de pesos, más un acumulado adicional patrocinado por Mercado Libre, que en esta edición no fue revelado públicamente.

Pese a quedarse con el primer lugar, Aldo de Nigris mostró un gesto de humildad y amistad, que fue aplaudido por el público, al declarar que desea compartir parte del premio con Abelito, con quien formó un fuerte lazo dentro de la casa.

La tercera temporada llegó a su fin con Aldo como el gran ganador.

"Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él, me ayudó mucho a pasarla bien", dijo entre lágrimas el regiomontano.

El SAT también gana

Pero no todo es fiesta. De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), todos los premios obtenidos en concursos, sorteos y juegos autorizados están sujetos al pago de impuestos federales en México.

La ley establece que, en premios superiores a 600 mil pesos, el SAT retiene el 35% directamente. Es decir, de los 4 millones de pesos, el SAT le retendrá 1.4 millones por concepto de ISR, quedándole 2.6 millones netos.

Aldo deberá pagar impuestos al SAT sobre el premio obtenido.

¿Cuánto le quedaría si cumple su promesa?

Si Aldo cumple su palabra de dividir el premio con Abelito, y le entrega hasta el 50% de la cantidad neta, le quedaría 1.3 millones de pesos. Ese dinero, como él mismo ha dicho, le serviría para comprarle —o al menos dar el enganche— de un departamento a su mamá, promesa que hizo desde el inicio del reality.