CFE coloca exitosamente Certificados Bursátiles Sustentables por 15 mil millones de pesos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo volvió a hacer. El pasado 30 de septiembre realizó con éxito la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable por 15 mil millones de pesos, en una operación que alcanzó niveles históricos de demanda.

Y es que el apetito del mercado fue brutal. La colocación, que tendrá fecha de desembolso el próximo 6 de octubre, generó una demanda total de 32,595 millones de pesos, es decir, más del doble del monto emitido (2.17 veces). Según la CFE, se trata de la tercera emisión con mayor demanda registrada por un emisor corporativo en México desde 2020.

La CFE dio a conocer su reporte con buenas noticias.

Apuesta verde y con respaldo total

La emisión sustentable no solo fortalece la infraestructura energética del país, sino que también acelera la transición hacia energías limpias, promueve la inclusión social y consolida la confianza en la administración de la CFE.

La operación atrajo a siete de las diez AFORES que operan en México, además de bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos y banca de desarrollo. Gracias a la elevada demanda, la empresa logró reducir en promedio 19 puntos base las sobretasas inicialmente anunciadas, lo que se traduce en ahorros financieros significativos.

La CFE es la encargada de la energía eléctrica en todo el país.

Los tres tramos de la operación

La emisión incluyó tres tramos distintos:

CFE 25-3X : 3 años, TIIE de Fondeo +49 pbs (vs +65), monto: 2,700 mdp.

: 3 años, TIIE de Fondeo +49 pbs (vs +65), monto: 2,700 mdp. CFE 25-4X : 10.5 años, M Bono 2036 (8.82%) +145 pbs (vs +165), monto: 4,800 mdp.

: 10.5 años, M Bono 2036 (8.82%) +145 pbs (vs +165), monto: 4,800 mdp. CFE 252UX: 15 años, Udibono 2040 (4.55%) +115 pbs (vs +135), monto: 7,500 mdp.

Todas las emisiones obtuvieron calificación AAA en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s y S&P, gracias a la “alta calidad crediticia y solidez financiera de la CFE”.

En términos económicos la CFE sigue dando resultados.

Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.

No es nueva deuda, es estrategia

La operación no representa endeudamiento adicional, ya que los recursos servirán para cubrir un vencimiento de CEBURES en noviembre y refinanciar deuda de corto plazo, lo cual permitirá extender el perfil de amortización de la empresa.

Compromiso sustentable real

Los CEBURES llevan etiqueta sustentable porque la CFE invertirá el equivalente del monto obtenido en proyectos verdes y sociales, de acuerdo con su Marco de Financiamiento Sostenible.

La CFE también se preocupa por la sustentabilidad del país.

Entre los rubros destacan:

Energías renovables

Eficiencia energética

Acceso a servicios básicos gratuitos o subsidiados (como electricidad e internet en comunidades marginadas)

Con esta emisión, la CFE se consolida como el tercer mayor emisor de bonos ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en México.