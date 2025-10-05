Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos y se lleva 4 millones de pesos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos llegó a su fin y, entre polémicas, filtraciones y un público enardecido por los últimos resultados, el gran ganador fue el regiomontano Aldo de Nigris, quien se llevó no sólo el reconocimiento del público con sus votos, sino también un premio de 4 millones de pesos.

Mar Contreras fue la primera finalista en salir de la casa.

Así fue la eliminación final

La noche comenzó con cinco finalistas, y la primera en salir fue Mar Contreras (2.8 millones de votos), al ubicarse en quinto lugar entre las preferencias del público. Le siguió el español Shiky (2.9 millones de votos), quien, para sorpresa de muchos, alcanzó el cuarto lugar de la competencia.

En tercer puesto se ubicó Abelito (6.2 millones de votos), el influencer de 1.14 metros de altura que durante gran parte de la temporada fue el favorito para ganar el reality show, gracias a su ingenio y a que mantenía buena relación con todos los habitantes de la casa.

Shiky, para sorpresa de todos, llegó hasta el 4to lugar.

Una final inesperada

Finalmente, en la casa quedaron Aldo de Nigris (19.3 millones de votos) y Dalílah Polanco (10.6 millones de votos), esta última señalada por el público por supuestas preferencias de parte de la producción, ya que, aunque el termómetro de redes sociales indicaba que era de las menos queridas, logró colarse hasta la gran final.

Abelito quedó en el tercer lugar de la competencia.

En un momento de tensión máxima, pero también el más emocionante de la noche, la conductora Galilea Montijo dio a conocer quién fue el ganador de la tercera temporada, en una votación histórica que, según se mencionó en el programa, superó los 40 millones de votos.

El momento del anuncio

“La persona que gana La Casa de los Famosos México por decisión del público es…”,

dijo Galilea para después nombrar a Aldo de Nigris como el ganador.

Aldo rompió en llanto, se despidió de Dalílah y quedó solo en la casa para apagar las luces, como indica la tradición del primer lugar.

Además, una declaración que conmovió a muchos fue cuando Aldo le reveló a Galilea su deseo de compartir el premio de 4 millones de pesos con Abelito, su amigo y gran compañero a lo largo de la temporada. "¿Galilea, te puedo decir algo?", mencionó el influencer para después agregar: "Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pase muy bien en el tiempo aquí con él, me ayudó mucho a pasarla bien", dijo entre lágrimas el regiomontano.

Aldo y Dalílah fueron los últimos dos en salir de la casa.

¿Habrá cuarta temporada?

Pese a las críticas hacia la producción por la polémica eliminación de Aarón Mercury —quien fue sacado a una semana de la final a pesar de ser uno de los favoritos—, Televisa y Endemol Shine Boomdog han confirmado que en 2026 regresará La Casa de los Famosos con su cuarta temporada.