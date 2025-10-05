¿Será real? Filtran supuesto ensayo de la final de La Casa de los Famosos con Dalilah en muletas

Una nueva polémica envuelve a La Casa de los Famosos México, luego de que en redes sociales circulara un video que presuntamente muestra el ensayo general de la final del reality show, en el que una persona aparece representando a Dalilah con muletas dentro del top 3, a pesar de que las votaciones todavía no han cerrado.

El clip rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios por parte de los seguidores del programa. / Captura de pantalla

La grabación fue compartida en la red social X (antes Twitter) por el usuario @aaronights_, quien cuestionó la situación con el mensaje: “¿Por qué proyectaron el ensayo general cuando está Dalilah y por qué una persona lleva muletas representándola en el top 3 cuando hay votaciones abiertas? ¿Es neta esto?”.

El clip rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios por parte de los seguidores del programa, quienes acusaron a la producción de “filtrar resultados” o de realizar montajes previos al cierre de las votaciones. Otros usuarios, sin embargo, consideraron que se trata únicamente de una práctica común antes de las transmisiones en vivo, sin implicaciones en los resultados.

Cabe recordar que Dalilah Polanco sufrió una lesión durante una de las dinámicas del reality, la cual le obligó a utilizar muletas por recomendación médica. Aun así, la actriz se reincorporó a la competencia y ha continuado participando activamente en las actividades dentro de la casa.

Porque proyectaron el ensayo general cuando está Dalilah y porque una persona lleva muletas representándola en el top 3 cuando hay votaciones abiertas? Es neta esto?#LaCasaDeAaron pic.twitter.com/GJLH8X6bL2 — 𝒾𝓋𝓋𝓎 (@aaronights_) October 5, 2025

¿Se filtró realmente el resultado de la final?

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el video, ni ha confirmado la veracidad de las imágenes. Especialistas en medios coinciden en que este tipo de ensayos se realizan antes de cada gala final para probar cámaras, luces y posiciones de los finalistas, por lo que el contenido podría no corresponder al resultado real del programa.

A pesar de ello, el tema continúa siendo tendencia en redes, donde los fanáticos exigen transparencia y equidad en el proceso de votación. La polémica ocurre justo en la recta final del reality, donde el favoritismo del público será clave para definir al ganador o ganadora.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido ningún comunicado oficial. / X