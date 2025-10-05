¿Será real? Filtran supuesto ensayo de la final de La Casa de los Famosos con Dalilah en muletas

Un video viral desató sospechas entre los fans del reality, luego de que se mostrara un ensayo general con una persona representando a Dalilah en el top 3, mientras las votaciones aún siguen abiertas

¿Será real? Filtran supuesto ensayo de la final de La Casa de los Famosos con Dalilah en muletas
Una nueva polémica envuelve a La Casa de los Famosos México. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
5 de Octubre de 2025

Una nueva polémica envuelve a La Casa de los Famosos México, luego de que en redes sociales circulara un video que presuntamente muestra el ensayo general de la final del reality show, en el que una persona aparece representando a Dalilah con muletas dentro del top 3, a pesar de que las votaciones todavía no han cerrado.

El clip rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios por parte de los seguidores del programa. / Captura de pantalla
El clip rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios por parte de los seguidores del programa. / Captura de pantalla&nbsp;

La grabación fue compartida en la red social X (antes Twitter) por el usuario @aaronights_, quien cuestionó la situación con el mensaje: “¿Por qué proyectaron el ensayo general cuando está Dalilah y por qué una persona lleva muletas representándola en el top 3 cuando hay votaciones abiertas? ¿Es neta esto?”.

El clip rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios por parte de los seguidores del programa, quienes acusaron a la producción de “filtrar resultados” o de realizar montajes previos al cierre de las votaciones. Otros usuarios, sin embargo, consideraron que se trata únicamente de una práctica común antes de las transmisiones en vivo, sin implicaciones en los resultados.

Cabe recordar que Dalilah Polanco sufrió una lesión durante una de las dinámicas del reality, la cual le obligó a utilizar muletas por recomendación médica. Aun así, la actriz se reincorporó a la competencia y ha continuado participando activamente en las actividades dentro de la casa.

 

 

¿Se filtró realmente el resultado de la final?

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el video, ni ha confirmado la veracidad de las imágenes. Especialistas en medios coinciden en que este tipo de ensayos se realizan antes de cada gala final para probar cámaras, luces y posiciones de los finalistas, por lo que el contenido podría no corresponder al resultado real del programa.

A pesar de ello, el tema continúa siendo tendencia en redes, donde los fanáticos exigen transparencia y equidad en el proceso de votación. La polémica ocurre justo en la recta final del reality, donde el favoritismo del público será clave para definir al ganador o ganadora.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido ningún comunicado oficial. / X
Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido ningún comunicado oficial. / X&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Huracán Priscilla sube a categoría 1 y pone en alerta a estados del Pacífico mexicano

Contra | 05/10/2025

Huracán Priscilla sube a categoría 1 y pone en alerta a estados del Pacífico mexicano
WhatsApp permitirá reservar tu nombre de usuario: así funcionará la nueva herramienta de privacidad

Contra | 05/10/2025

WhatsApp permitirá reservar tu nombre de usuario: así funcionará la nueva herramienta de privacidad
Claudia Sheinbaum cierra su primer informe en el Zócalo y afirma: “Vamos por el camino correcto”

Contra | 05/10/2025

Claudia Sheinbaum cierra su primer informe en el Zócalo y afirma: “Vamos por el camino correcto”
Te recomendamos
Huracán Priscilla sube a categoría 1 y pone en alerta a estados del Pacífico mexicano
Tendencias
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 