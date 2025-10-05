Huracán Priscilla sube a categoría 1 y pone en alerta a estados del Pacífico mexicano

El huracán Priscilla se fortaleció en las últimas horas y alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema tropical se localiza frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo vigilancia a los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, donde ya se activaron alertas preventivas por lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

Las autoridades advirtieron que Priscilla podría continuar intensificándose mientras se desplaza lentamente hacia el noroeste. / CONAGUA

Según el reporte oficial de la Conagua, el centro del huracán se ubica al suroeste de las costas de Michoacán y su amplia circulación provocará lluvias torrenciales en la región occidente y centro del país. Se espera que estas precipitaciones vengan acompañadas de descargas eléctricas y posibles deslaves en zonas montañosas.

Las autoridades advirtieron que Priscilla podría continuar intensificándose mientras se desplaza lentamente hacia el noroeste, por lo que el SMN mantiene vigilancia constante sobre su trayectoria. Se pronostica que el sistema se mantenga paralelo a las costas mexicanas durante los próximos días, con potencial de afectar también a Guerrero y Nayarit.

#AvisoEspecial Te mantenemos informado sobre la evolución de la #TormentaTropical #Priscilla en el occidente del país.



¡Mantente atento a los avisos oficiales que emite el #SMNmx

En un comunicado, Protección Civil hizo un llamado a la población a no acercarse a las playas, ríos o zonas bajas, así como a atender las recomendaciones de las autoridades locales. “Se exhorta a extremar precauciones ante lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado en las zonas costeras del Pacífico mexicano”, indicó el organismo.

¿Qué hacer ante la llegada del huracán Priscilla?

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales, preparar documentos importantes en bolsas selladas y tener una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos y linterna. En caso de vivir cerca del litoral, se aconseja ubicar el refugio temporal más cercano y evitar circular por caminos inundados.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales. / Pixabay

El huracán Priscilla marca el segundo sistema de esta magnitud en la temporada 2025 en el Pacífico oriental. Su evolución durante las próximas horas será clave para determinar si impactará tierra firme o continuará su desplazamiento mar adentro.

El SMN emitirá nuevos avisos conforme se actualicen los modelos meteorológicos. Mientras tanto, los estados del Pacífico permanecen en alerta por posibles lluvias extremas y fuertes rachas de viento.

