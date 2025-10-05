Cae en CDMX “Nelson”, líder del Tren de Aragua y operador principal en México

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturaron a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, identificado como principal operador del grupo delictivo Tren de Aragua en México.

Aragua, una organización criminal internacional vinculada a delitos como trata de personas. / The New York Times

La detención ocurrió durante un operativo en la alcaldía Iztapalapa, donde el hombre de origen venezolano se ocultaba junto con dos presuntos colaboradores.

De acuerdo con los primeros reportes, el detenido formaba parte de la estructura de mando del Tren de Aragua, una organización criminal internacional vinculada a delitos como trata de personas, extorsión, homicidio y narcotráfico.

Durante el operativo se aseguraron sustancias ilícitas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía capitalina, que integran las carpetas de investigación correspondientes.

La aprehensión de este operador clave representa un golpe importante a la presencia del Tren de Aragua en México. / X

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura y destacó que la detención es resultado de labores de inteligencia y coordinación entre fuerzas locales y federales.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

¿Qué representa la captura de “Nelson” para el Tren de Aragua en México?

La aprehensión de este operador clave representa un golpe importante a la presencia del Tren de Aragua en México, organización que ha expandido sus actividades delictivas en los últimos años hacia países como Colombia, Chile y Perú.

De acuerdo con informes de seguridad, “Nelson” mantenía contacto con células establecidas en Puebla, Morelos y el Estado de México, desde donde coordinaba operaciones de cobro de piso y tráfico de migrantes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros integrantes del grupo criminal en territorio mexicano y reforzar la cooperación internacional con países afectados por esta red delictiva.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros integrantes del grupo criminal. / Ap