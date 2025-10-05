UNAM condena “genocidio contra el pueblo palestino”, exige corredores humanitarios

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgica condena al genocidio contra el pueblo palestino” y demandó “el inmediato alto el fuego” en la región. La postura se suma a los llamados internacionales que buscan poner fin a la violencia que ha dejado miles de víctimas.

En el documento, la instancia de gobierno universitario se dirigió a la comunidad académica y reiteró su compromiso con los derechos humanos, exhortando al gobierno de Israel a “permitir, de manera urgente, la apertura de corredores humanitarios que garanticen la alimentación y la asistencia a la población civil”.

La UNAM también exigió la protección de sus integrantes y compatriotas en territorio extranjero, solicitando “la repatriación de nuestra compañera universitaria Arlín Gabriela Medrano Guzmán y de nuestros connacionales integrantes de la Global Sumud Flotilla, así como el respeto a los derechos humanos de todas las personas activistas”.

Entre los mexicanos que forman parte de la Flotilla Sumud se encuentran Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo, quienes fueron interceptados por fuerzas israelíes mientras intentaban entregar ayuda humanitaria a Gaza.

De igual manera, el Consejo Universitario hizo un llamado humanitario al pedir “la liberación de los rehenes capturados en los hechos del 7 de octubre de 2023”, al tiempo que anunció la disposición de la universidad para cooperar con instituciones internacionales. En su comunicado señaló que la UNAM seguirá trabajando “para cooperar con universidades y centros de investigación de Palestina, así como con organismos internacionales, explorando acciones de colaboración a favor de la población palestina desplazada”.

¿Qué busca la UNAM con este pronunciamiento?

Además de sumarse a la condena global, el Consejo Universitario insistió en la necesidad de impulsar un proceso de paz que ponga fin a las hostilidades. En el texto, el organismo universitario enfatizó su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y se adhirió al llamado internacional “para lograr la resolución pacífica del conflicto, y avanzar hacia un proceso de paz duradera que otorgue justicia y seguridad en la región”.

Con esta postura, la UNAM reafirma su papel como una institución que defiende la paz, los derechos humanos y la solidaridad internacional, marcando un precedente en el ámbito académico y social del país.

