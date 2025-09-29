SEP suspende clases: Confirman 15 días sin actividad en todas las escuelas

¿Cuándo son los puentes vacacionales? Esa es una de las principales dudas de estudiantes y padres de familia cada año. En el ciclo escolar 2025-2026 no es la excepción, por lo que, de cara a octubre, aquí te decimos cuáles son los 15 días en los que no habrá clases, según el calendario oficial de la SEP.

En septiembre, estudiantes en México ya tuvieron dos puentes vacacionales.

Después de un mes de actividades, los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) ya gozaron de dos puentes: el del 16 de septiembre, Día de la Independencia, y el de la primera Junta de Consejo Técnico del ciclo escolar.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece un total de 15 días sin clases para estudiantes de todo el país, además de los períodos de vacaciones de invierno y Semana Santa.

Este es el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026.

En contraste, se programan 185 días de clases efectivos en escuelas públicas y privadas de nivel básico.

Los 15 días sin clases

Días feriados oficiales (6 días)

Lunes 17 de noviembre de 2025: Revolución Mexicana

Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución

Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

Sesiones de Consejo Técnico Escolar (7 días)

Viernes 31 de octubre de 2025

Viernes 28 de noviembre de 2025

Viernes 30 de enero de 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 29 de mayo de 2026

Viernes 26 de junio de 2026

Jornadas de descarga administrativa (2 días)

Viernes 13 de marzo de 2026

Viernes 3 de julio de 2026

También habrá dos períodos vacacionales para todos los estudiantes.

Vacaciones del ciclo escolar 2025-2026

Además de los días de suspensión oficial, habrá dos períodos de vacaciones:

Invierno : del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

En octubre habrá un fin de semana largo.

Octubre: puente por Consejo Técnico

En octubre no habrá feriados oficiales, pero sí un fin de semana largo: el viernes 31 de octubre de 2025 se suspenden las clases por Junta de Consejo Técnico Escolar.