SEP suspende clases: Confirman 15 días sin actividad en todas las escuelas

¿Cuándo son los puentes vacacionales? Esa es una de las principales dudas de estudiantes y padres de familia cada año. En el ciclo escolar 2025-2026 no es la excepción, por lo que, de cara a octubre, aquí te decimos cuáles son los 15 días en los que no habrá clases, según el calendario oficial de la SEP.
Después de un mes de actividades, los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) ya gozaron de dos puentes: el del 16 de septiembre, Día de la Independencia, y el de la primera Junta de Consejo Técnico del ciclo escolar.
El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece un total de 15 días sin clases para estudiantes de todo el país, además de los períodos de vacaciones de invierno y Semana Santa.
En contraste, se programan 185 días de clases efectivos en escuelas públicas y privadas de nivel básico.
Los 15 días sin clases
Días feriados oficiales (6 días)
- Lunes 17 de noviembre de 2025: Revolución Mexicana
- Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución
- Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez
- Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo
- Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla
- Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro
Sesiones de Consejo Técnico Escolar (7 días)
- Viernes 31 de octubre de 2025
- Viernes 28 de noviembre de 2025
- Viernes 30 de enero de 2026
- Viernes 27 de febrero de 2026
- Viernes 27 de marzo de 2026
- Viernes 29 de mayo de 2026
- Viernes 26 de junio de 2026
Jornadas de descarga administrativa (2 días)
- Viernes 13 de marzo de 2026
- Viernes 3 de julio de 2026
Vacaciones del ciclo escolar 2025-2026
Además de los días de suspensión oficial, habrá dos períodos de vacaciones:
- Invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026
- Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026
Octubre: puente por Consejo Técnico
En octubre no habrá feriados oficiales, pero sí un fin de semana largo: el viernes 31 de octubre de 2025 se suspenden las clases por Junta de Consejo Técnico Escolar.