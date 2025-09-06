SEP cambiará reglas de baños en escuelas para mayor seguridad y privacidad

La dependencia busca garantizar la seguridad de niñas y niños con nuevas disposiciones en planteles escolares

Laura Reyes Medrano
6 de Septiembre de 2025
SEP cambiará reglas de baños en escuelas | iStock

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que modificará la normativa relacionada con los baños en escuelas de nivel básico, con el objetivo de prevenir casos de abuso dentro de los planteles.

 

Existirá una separación obligatoria entre alumnos y docentes/iStock
El titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que se trabaja en cambios al reglamento de construcción para que quede establecida la separación obligatoria de sanitarios para alumnado y personal docente, medida que será incluida en los lineamientos que se presentarán en septiembre.

Otras medidas de seguridad

Además de la división de baños, la SEP adelantó que se implementarán otras acciones para reforzar la seguridad escolar:

  • Eliminación de casas de conserjes dentro de planteles, por ser consideradas un riesgo.

  • Revisión de protocolos de acceso a las escuelas.

  • Creación de un registro público de abusadores, que impedirá que personas con antecedentes trabajen en instituciones educativas.

  • Separación inmediata de empleados con procesos penales relacionados con abuso.

Estas medidas forman parte de una estrategia integral/iStock
Entornos escolares seguros

Estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca crear espacios educativos más seguros para niñas, niños y adolescentes, asegurando que las escuelas sean lugares libres de violencia y respetuosos de los derechos de la infancia.

