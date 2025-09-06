Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp: paso a paso

WhatsApp sigue ampliando sus funciones enfocadas en la privacidad y una de las más utilizadas son los mensajes efímeros, también conocidos como mensajes temporales, que desaparecen automáticamente tras un tiempo determinado. Esta herramienta puede activarse en todos los chats nuevos o de forma individual, según las preferencias de cada usuario.

WhatsApp sigue ampliando sus funciones enfocadas en la privacidad/iStock

¿Qué son los mensajes efímeros?

Se trata de mensajes que se eliminan automáticamente después de un periodo definido: 24 horas, 7 días o 90 días. Cabe destacar que esta función no afecta los mensajes enviados antes de la activación, ya que solo se aplican a los nuevos que se intercambien después de configurar la opción.

Cómo activarlos de forma predeterminada

Si quieres que los mensajes efímeros apliquen a todos tus chats nuevos, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y dirígete a Ajustes. Entra a la sección Privacidad. Selecciona Duración predeterminada. Elige el tiempo que prefieras: 24 horas, 7 días o 90 días. Confirma si deseas aplicarlo también a chats ya existentes o únicamente a los nuevos.

Activarlos en un chat específico

Si lo que buscas es mayor control y prefieres habilitar esta opción solo en una conversación en particular, el procedimiento es el siguiente:

Abre el chat que te interesa. Toca el nombre del contacto o el asunto del grupo. Selecciona Mensajes temporales (o efímeros). Elige la duración deseada. Guarda los cambios.

Lo que debes tener en cuenta

Solo los mensajes enviados después de activar la función se eliminarán automáticamente.

En grupos, únicamente los administradores pueden definir quién puede activar o desactivar los mensajes efímeros.

Esta herramienta puede ayudarte a mantener mayor control sobre tu información y conversaciones privadas.

Los mensajes enviados después de activar la función se eliminarán automáticamente/iStock