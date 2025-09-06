Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp: paso a paso

Los mensajes temporales permiten mayor privacidad al eliminar automáticamente lo que compartes en tus chats, tanto individuales como grupales

Laura Reyes Medrano
6 de Septiembre de 2025
Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp: paso a paso
Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp | iStock

WhatsApp sigue ampliando sus funciones enfocadas en la privacidad y una de las más utilizadas son los mensajes efímeros, también conocidos como mensajes temporales, que desaparecen automáticamente tras un tiempo determinado. Esta herramienta puede activarse en todos los chats nuevos o de forma individual, según las preferencias de cada usuario.

WhatsApp sigue ampliando sus funciones enfocadas en la privacidad/iStock

¿Qué son los mensajes efímeros?

Se trata de mensajes que se eliminan automáticamente después de un periodo definido: 24 horas, 7 días o 90 días. Cabe destacar que esta función no afecta los mensajes enviados antes de la activación, ya que solo se aplican a los nuevos que se intercambien después de configurar la opción.

Cómo activarlos de forma predeterminada

Si quieres que los mensajes efímeros apliquen a todos tus chats nuevos, sigue estos pasos:

  1. Abre WhatsApp y dirígete a Ajustes.

  2. Entra a la sección Privacidad.

  3. Selecciona Duración predeterminada.

  4. Elige el tiempo que prefieras: 24 horas, 7 días o 90 días.

  5. Confirma si deseas aplicarlo también a chats ya existentes o únicamente a los nuevos.

Se trata de mensajes que se eliminan automáticamente después de un periodo definido/iStock

Activarlos en un chat específico

Si lo que buscas es mayor control y prefieres habilitar esta opción solo en una conversación en particular, el procedimiento es el siguiente:

  1. Abre el chat que te interesa.

  2. Toca el nombre del contacto o el asunto del grupo.

  3. Selecciona Mensajes temporales (o efímeros).

  4. Elige la duración deseada.

  5. Guarda los cambios.

Lo que debes tener en cuenta

  • Solo los mensajes enviados después de activar la función se eliminarán automáticamente.

  • En grupos, únicamente los administradores pueden definir quién puede activar o desactivar los mensajes efímeros.

  • Esta herramienta puede ayudarte a mantener mayor control sobre tu información y conversaciones privadas.

Los mensajes enviados después de activar la función se eliminarán automáticamente/iStock

