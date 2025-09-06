Ivonne Montero presume a su nuevo novio policía 11 años menor: Jonathan Vázquez

La actriz mexicana Ivonne Montero, de 51 años, sorprendió a sus seguidores al revelar su romance con Jonathan Vázquez, un elemento de la policía federal aproximadamente 40 años de edad. El noviazgo se hizo público durante una función teatral, donde él la sorprendió con un ramo de rosas y una serenata que captó la atención de todos.

Ivonne Montero y Jonthan Vázquez, su nueva pareja/IG: @ivonnemonteroof

El momento que lo hizo viral

Durante una función teatral en la que participa Ivonne, su pareja llegó al público con un ramo de rosas de “Flores El Patrón” y una banda sinaloense interpretando una serenata. El gesto fue acompañado de aplausos y suspiros, y terminó con un beso frente a los asistentes, sellando la confirmación del romance.

¿Quién es Jonathan Vázquez?

Poco se conoce sobre el fondo personal de Jonathan. Se sabe que es policía federal, originario de México, y aproximadamente 11 años menor que Ivonne. Además, tiene una hija adolescente. La pareja ha compartido momentos románticos en redes, como bailes y mensajes de amor.

Jonathan Vázquez es un policía federal 11 años menor que ella/IG: @ivonnemonteroof

Una segunda oportunidad en el amor

Tras años dedicada a su hija Antonella y a su carrera, Ivonne Montero atraviesa una nueva etapa personal. Este romance representa su primera relación pública después de una serie de experiencias difíciles, incluida la tragedia con el asesinato de su expareja Fabio Melanitto en 2018. La diferencia de edad generó comentarios en redes, aunque la mayoría de sus fans la respaldaron con mensajes como “¡El corazón no pregunta la edad!” y “Ivonne brilla más que nunca”.