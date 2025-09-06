¿Quieres terminar tu bachillerato o licenciatura? CENEVAL abre registro para exámenes

El CENEVAL acaba de lanzar convocatoria para acreditar el bachillerato o titularte de la universidad con validez oficial de la SEP. El registro ya está disponible y puede cambiar tu vida.

De acuerdo con datos de la OCDE y la ANUIES, en México, 4 de cada 10 personas entre 25 y 34 años no concluyeron el bachillerato, y la mitad de quienes terminan una carrera no se titulan. Esto se traduce en menos chamba, sueldos bajos y pocas oportunidades. Por eso, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) lanza este llamado.

Hasta cuándo puedes registrarte

Si quieres obtener tu certificado de prepa, puedes aplicar al programa ACREDITA-BACH; el registro estará abierto hasta el 22 de septiembre.

Aprovecha para terminar tus estudios y puedas lograr una titulación / FB: @SomosCeneval

Para quienes buscan titularse, el examen EGEL se podrá solicitar hasta el 13 de octubre. Todo el proceso es en línea a través de www.ceneval.edu.mx.

Además, las guías de estudio son gratuitas y están disponibles en el mismo sitio. La aplicación del examen es presencial, así que prepárate.

¿Qué es el Acuerdo 286 y cómo ayuda?

El Acuerdo 286 permite acreditar conocimientos adquiridos en el aula, el trabajo o de forma autodidacta. Desde que arrancó este mecanismo en el año 2000, más de 500 mil personas han obtenido su certificado de prepa.

“Ofrecemos una vía real, accesible y con validez oficial de la SEP para obtener un certificado o título que abra la puerta a mejores empleos, salarios más justos y, sobre todo, a cumplir ese pendiente personal de concluir sus estudios con orgullo y confianza”, dijo Marisela Corres, directora de Acreditación y Certificación del CENEVAL.

El Acuerdo 286 permite acreditar conocimientos adquiridos en el aula / FB: @SomosCeneval

¿Y el costo?

El CENEVAL tiene “los precios más competitivos del mercado”, ofrece becas y también facilidades de pago a meses sin intereses, para que nadie se quede fuera por falta de lana.

“Más allá de medir aprendizajes, buscamos contribuir al desarrollo positivo de las personas, con un compromiso claro: transformar esas experiencias en oportunidades académicas, laborales y de crecimiento personal”, afirmó Ana Paula Robles Sahagún, directora de Vinculación Institucional del CENEVAL.

Por primera vez, el próximo 27 de septiembre, el CENEVAL realizará la Ceremonia del Talento 286, para premiar a quienes hayan sacado los mejores promedios en las evaluaciones.

Todo el proceso es en línea a través de www.ceneval.edu.mx. / FB: @SomosCeneval