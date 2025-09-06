¿Por qué Salma Hayek publicó una foto junto a Luis Miguel? Esto sabemos

A veces las redes sociales son cápsulas del tiempo. Y esta vez, Salma Hayek nos transportó directo a los Oscar de 1997, cuando asistió por primera vez a la gala más glamorosa del cine... ¡y lo hizo acompañada nada menos que por Luis Miguel!

La actriz veracruzana compartió varias imágenes en Instagram para rendir tributo al diseñador Giorgio Armani, quien falleció recientemente. En ese viaje al pasado también desempolvó una joya para el fandom: una foto inédita junto al Sol de México.

“Tuve el privilegio de ser tomada bajo su ala y experimentar de primera mano su amabilidad, elegancia y su habilidad para elevar a cualquiera que cruzase en su camino”, escribió Hayek sobre Armani.

Salma Hayek recordó a Giorgio Armi, quien confió en ella para lucir su vestido / IG: @salmahayek

Un vestido único de Armi

El vestido que lució aquella noche fue un diseño lencero de lentejuelas marfil que, según cuenta Salma, se convirtió en uno de los looks más icónicos de su carrera. En ese entonces, tenía 30 años y apenas comenzaba su camino en Hollywood.

“En ese momento no había muchas personas que quisieran vestirme porque no era muy conocida, y estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en los inicios de mi carrera”, dijo la actriz.

Luismi y Salma posaron juntos en la entrega de los Oscar en 1997 / IG: @salmahayek

Luismi, en su punto más alto

En la foto aparece junto a Luis Miguel, quien tenía 28 años y estaba en la cima de su carrera con éxitos como La Incondicional y Hasta que me olvides. Aunque nunca fueron pareja, la imagen desató furor en redes por la química que irradiaban.

Años atrás, Salma ya había recordado ese momento al contar que muchos diseñadores no querían prestarle vestidos. “No todos querían regalarle un vestido a la chica nueva mexicana, y yo no podía permitírmelo, así que tuve mucha suerte de que Giorgio Armani se ofreciera”, contó a Variety en 2017.

La actriz no tuvo problema en publicar su foto junto a Luis Miguel / IG: @salmahayek

La actriz también reveló que desafió a su equipo al usar una tiara de Cartier para complementar su look, lo cual parecía un pecado de moda... hasta que Mick Jagger la llamó. “¡Me encantó tu look, me encantó la tiara!”, le dijo el vocalista de los Rolling Stones.

“Arrivederci, Giorgio, el poder de tu espíritu y tu arte permanecerá para siempre”, escribió Salma en su despedida al diseñador. Con una sola foto, Salma revivió la nostalgia noventera, nos hizo recordar la elegancia de Armani y, de paso, encendió los comentarios sobre una dupla que pudo ser... pero nunca fue.