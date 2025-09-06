VIDEO: Pastor pide terreno a creyente por “órdenes de Dios” y desata polémica

Un video grabado durante una ceremonia religiosa en Tegucigalpa, Honduras, ha desatado una ola de críticas contra Jorge Pompa, pastor mexicano y fundador del Ministerio Internacional Fuente de Vida en Apodaca, Nuevo León. La razón: pidió en plena reunión que un hombre le regalara su terreno… porque "Dios se lo ordenó".

El material, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra al religioso solicitando los documentos de un terreno valuado en más de 3 millones de lempiras, equivalentes a 2 millones 147 mil pesos mexicanos.

“Dios me habló anoche apóstol, y me dijo: 'dile a él que yo le regalé la vida, le regalé los hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno, él, entregando el terreno solo agarrará 130 mil dólares, si me lo entrega yo le entrego 400-500 mil dólares si puede tener la fe en creer’”, dijo el pastor frente al creyente.

El nombre de Dios, pastor le pide que done su terreno por orden divina / Redes Sociales

La escena se tornó aún más controvertida cuando Pompa lo confronta con una elección directa: dinero o bendición divina. El feligrés, visiblemente conmovido, responde que prefiere la bendición. En ese momento, el pastor pidió que le entregaran el terreno y los papeles.

¿Y quién es Jorge Pompa?

Jorge Pompa es originario de México y desde hace varios años lidera el Ministerio Internacional Fuente de Vida, con sede en Apodaca, Nuevo León. Su congregación organiza Casas de Paz, encuentros espirituales y talleres para formar “líderes conforme al plan original de Dios”, como asegura su sitio web.

El hombre dice que acepta donar su terreno para ser bendecido / Redes Sociales

En 2021, Pompa inauguró el auditorio “Arena Fuente de Vida” en la zona de Agua Fría, en donde predica regularmente ante cientos de fieles. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido ningún comunicado sobre la polémica del video, aunque la página oficial de Facebook de la iglesia ya restringió los comentarios públicos.

Mientras tanto, el clip sigue circulando y generando una discusión encendida sobre los límites éticos y espirituales en el ejercicio del liderazgo religioso.