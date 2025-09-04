Monto Transaccional del Usuario: ¿Cómo funciona y monto máximo para las transferencias bancarias?

Las transferencias digitales cambiarán en México. A partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos deberán habilitar en sus apps y banca por internet una nueva función llamada Monto Transaccional del Usuario (MTU), un límite personalizado que cada persona podrá establecer para controlar cuánto dinero puede enviar por medios digitales.

Según el Banco de México, el MTU funcionará como una barrera de seguridad ajustable, y aplicará exclusivamente a transferencias digitales, sin afectar a los beneficiarios frecuentes ya autorizados.

Por ejemplo, si alguien establece un MTU de 13,000 pesos, podrá hacer las transferencias por debajo de esa cantidad, pero si intenta enviar una suma mayor, antes tiene que ajustar el límite en su aplicación.

Cada personas deberá de marcar un montó máximo para sus transferencias / FREEPIK

¿Cómo funcionará el MTU?

El usuario podrá configurar su MTU de forma diaria, semanal o mensual, según lo prefiera. El banco, por su parte, no podrá negarse a implementar esta herramienta ni modificar el monto sin autorización.

Otro ejemplo:

Si fijas tu MTU en $12,500 y transfieres $10,000 a un familiar , no habrá problema.

Pero si quieres pagar $20,000 por un auto, tendrás que subir tu MTU desde la app para completar la operación.

Esto significa más control y seguridad para las personas, pero también implica mayor responsabilidad al hacer operaciones.

Debes realizar los cambios desde tu aplicación para no verte afectado / FREEPIK

¿A quién impacta este cambio?

Usuarios comunes : tendrán mayor control sobre sus finanzas, pero deberán recordar ajustar el MTU cuando se necesite mover más dinero.

Comercios y freelancers : deberán verificar que sus clientes tengan configurado un límite suficientemente alto antes de recibir pagos grandes.

Empresas: si bien el MTU aplica a personas físicas, Banxico también ha actualizado lineamientos del sistema SPEI para fortalecer la infraestructura de pagos.

¿Desde cuándo será obligatorio?

Desde el 1 de octubre de 2025 , los bancos deberán ofrecer la opción del MTU.

Desde el 1 de enero de 2026, todas las personas deberán tener configurado su límite. Si no lo hacen, el banco impondrá uno por defecto.

Desde el 1 de octubre el MTU será obligatorio / FREEPIK

El MTU aplicará a todas las operaciones digitales desde apps y banca por internet:

Transferencias SPEI.

Pagos de tarjetas de crédito (propias o de otros).

Pago de servicios e impuestos.

Ojo: Las transferencias exprés, CoDi y Dimo seguirán con su límite tradicional de 1,500 UDIS (aproximadamente $12,500 pesos), independientemente del MTU del usuario.