Café del Bienestar: Precios, tamaños y tiendas dónde comprarlo

Durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó oficialmente el Café del Bienestar, una nueva apuesta para impulsar la actividad cafetalera en México y apoyar a los productores nacionales.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que este café será de origen completamente mexicano y su venta se hará a través de las Tiendas del Bienestar. Aseguró que los precios serán accesibles y no habrá aumentos en el corto plazo.

El café estará a la venta dentro de las Tiendas del Bienestar / Redes Sociales

¿Cuánto cuesta el Café del Bienestar?

El café llegará en diferentes presentaciones y el costo dependerá del gramaje. Estos son los precios oficiales anunciados:

Café de 50 gramos : 35 pesos

Café de 90 gramos : 65 pesos

Café de 205 gramos: 110 pesos

Las autoridades señalaron que los precios estarán congelados y que solo podrían modificarse si se hace un anuncio oficial por parte del gobierno.

El Gobierno asegura que el café no subirá de precio / Redes Sociales

¿Dónde se venderá el Café del Bienestar?

La distribución será escalonada en tres etapas para garantizar cobertura nacional. En la primera fase, el producto estará disponible en las Tiendas del Bienestar de los siguientes estados:

Ciudad de México

Estado de México

Michoacán

Morelos

Puebla

Tlaxcala

La segunda etapa incluirá a Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. Finalmente, en la tercera fase, se sumarán Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

El frasco de café más caro será 100 pesos con 205 gramos / Redes Sociales

Un café para todos

Este nuevo proyecto busca convertir el Café del Bienestar en un alimento de consumo cotidiano, económico y accesible para todas las familias. Además, representa una oportunidad para reactivar las economías locales y visibilizar el trabajo de los caficultores mexicanos.

"Este es un nuevo producto que busca que el Café del Bienestar sea uno de los alimentos que se consuma de forma regular al mejor precio", se destacó durante el anuncio oficial.