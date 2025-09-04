¿De qué murió Giorgio Armani? Así fue su última etapa de vida

El mundo de la moda despide a una de sus leyendas. Giorgio Armani, fundador del imperio que lleva su nombre, falleció a los 91 años tras complicaciones derivadas de una infección pulmonar. Su partida fue confirmada por el propio Grupo Armani mediante un comunicado oficial y una publicación en redes sociales que ha conmovido al gremio.

“Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani”, compartió la casa de moda en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el reporte, Armani murió "en paz", rodeado de sus seres queridos. La empresa también detalló que trabajó hasta sus últimos días, demostrando una pasión inquebrantable por la moda y su firma, a la que convirtió en símbolo global de elegancia y sofisticación.

Giorgio Armani, uno de los diseñadores más reconocidos del mundo / Redes Sociales

Su salud ya estaba debilitada

Días antes de su muerte, Armani había sido hospitalizado por una infección pulmonar. Este verano también llamó la atención su ausencia en un desfile de moda, algo inédito en su carrera. A pesar de no estar presente físicamente, siguió el evento vía livestream, lo que refleja su implicación total en el negocio hasta el final.

“Trabajó hasta sus últimos días”, afirmó el equipo del diseñador, destacando su dedicación inquebrantable.

Aunque tendrá un funeral privado, los admiradores podrán despedirse del ícono de la moda durante una ceremonia pública que se realizará este fin de semana en Milán, Italia.

Desde la década de los 60, el diseñador empezó con su carrera / Redes Sociales

De la sastrería al Olimpo de la moda

Armani inició su carrera en los años 60 como diseñador de ropa masculina en Nino Cerruti. Posteriormente, colaboró como freelance en distintas casas de moda hasta que, junto a Sergio Galeotti, lanzó su propia marca en julio de 1975. El resto es historia: más de seis décadas de innovación y estilo que hoy se traducen en un emporio valorado en más de 10 mil millones de dólares.

Además de su legado estético, Giorgio Armani también ostentaba el título de la persona queer más rica del mundo. La cámara fúnebre estará instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y la gente lo podrá despedir de 9 a 6 p.m., en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. Todo esto, de acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani.

Su funeral será privado, pero habrá una ceremonia pública para despedirlo / Redes Sociales