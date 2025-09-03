Candelabrum Fest 2025: Pide a metaleros donar su cabellera para niños con cáncer

Si algo tienen en común los metaleros de hueso colorado es el amor por su melena, pero este 2025, el Candelabrum Fest IV les pedirá hacer un sacrificio épico: donar su cabellera para ayudar a niños con cáncer.

La iniciativa se llama “Héroes sin mata”, y fue revelada por Kezhia Quintero, organizador del festival que se llevará a cabo el 6 y 7 de septiembre en la Velaria de la Feria, en León, Guanajuato.

“La verdad es una de las cosas que más nos encanta: ayudar a los que más necesitan. Aquí estamos apoyando a Alucca, que es la asociación. Van a estar ahí mismo en el festival, y ellos se encargan de hacer pelucas para niños con cáncer”, dijo en exclusiva para CONTRA.

El cabello no deberá estar teñido para poder cortarlo / FB: @CandelabrumFest

¿Cómo puedo donar mi cabello?

Para ser parte de esta causa, los asistentes deberán llevar su melena sin teñir y con mínimo 20 centímetros de largo. Cada peluca necesita ocho trenzas, así que toda aportación es vital.

“No puede estar teñido el cabello y tener mínimo 20 centímetros de longitud... para que se pueda manipular y hacer las pelucas”, explicó el organizador.

Y como en el metal siempre hay recompensa, los donadores no se irán con las manos vacías.

“Estamos hablando con las bandas para ver si tenemos mercancía, cosas firmadas o hasta un meet and greet. El festival va a donar esto a la gente que apoye a ‘Héroes sin mata’. Les recomiendo donar por el puro hecho de ayudar, pero también van a tener un buen incentivo, se los prometo”, nos contó.

La campaña 'Héroes Sin Mata' será adentro del mismo festival / FB: @CandelabrumFest

El metal también salva vidas

Candelabrum Fest no solo busca reventar bocinas con metal de alto calibre, también quiere consolidarse como un festival socialmente responsable.

La campaña se lleva a cabo en colaboración con Alucca (Asociación de Lucha Contra el Cáncer en Niños), organización con más de 10 años apoyando a peques con esta enfermedad en Guanajuato. Si quieres conocer más, podrás visitar su stand durante los dos días del evento. “Esperemos que esto se vuelva una tradición, año con año”, cerró Quintero.

Todavía hay boletos para acudir a esta cuarta edición pues trae un buen cartel / FB: @CandelabrumFest

Los horarios ya están listos

Como ya sabemos, Candelabrum Fest IV se realizará este fin de semana en la Velaria de la Feria, en León, Guanajuato, por eso los organizadores ya publicaron los horarios para que te vayas organizando.

Este fin de semana, la Feria de León sentirá el poder del metal / FB: @CandelabrumFest