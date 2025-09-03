Caos en el Metro CDMX por lluvias: Línea A colapsa, usuarios varados y estaciones repletas

Las intensas lluvias de este jueves provocaron un verdadero caos en el oriente de la Ciudad de México, luego de que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunciara la suspensión parcial del servicio en la Línea A.

Durante casi dos horas, miles de usuarios quedaron varados en estaciones sin poder avanzar, mientras otros buscaban cualquier alternativa para llegar a sus hogares, incluyendo subirse a taxis, camiones... y hasta tráileres.

El Metro informó que debido a la fuerte lluvia en la zona, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Canal de San Juan a La Paz en ambos sentidos, señaló el organismo, dejando sin servicio a estaciones clave como Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y la terminal La Paz.

Las lluvias siguen afectando el oriente de la CDMX / Redes Sociales

Ni un alfiler en las estaciones

La escena en las estaciones afectadas fue desesperante: usuarios atascados en pasillos y andenes se negaban a salir de las instalaciones para no mojarse, provocando un hacinamiento brutal.

“Los usuarios no querían salirse para no mojarse, eso hizo que las estaciones se vieran repletas, donde no cabía ni un alfiler”, describió uno de los presentes.

Aunque RTP habilitó camiones de apoyo en el tramo Pantitlán–Canal de San Juan, la demanda rebasó cualquier capacidad: “Los camiones fueron insuficientes y la gente se subía en taxis o trailers que decidieron llevar a los afectados a bordo de sus cajas”, narraron testigos.

En las estaciones afectadas la gente no sabía ni para dónde ir / Redes Sociales

Finalmente, el servicio volvió…

Después de horas de angustia, el STC Metro informó que el servicio había sido restablecido: “Se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz”, escribió Adrián Rubalcava, director general del Metro, en sus redes sociales.

El operativo incluyó retiro de agua y revisión de instalaciones afectadas por la tormenta, mientras usuarios seguían esperando trenes sin certeza de cuánto más tardarían en poder volver a casa.

Los camiones de apoyo fueron insuficientes para los usuarios / Redes Sociales