VIDEO: Arrestan a Chuck E. Cheese frente a los niños por ‘rata’

Lo que parecía una tarde de diversión para decenas de niños en un restaurante Chuck E. Cheese de Tallahassee, Florida, terminó en una escena digna de película: policías esposando al personaje principal del lugar, nada menos que el ratón Chuck E., acusado de varios cargos por fraude.

Todo comenzó cuando una mujer denunció que su tarjeta de crédito había sido robada. Según declaró, el último lugar donde la usó fue durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, aproximadamente un mes atrás, en el mismo restaurante infantil. La sorpresa vino cuando revisó los videos de vigilancia de una tienda donde se usó su tarjeta y reconoció de inmediato al sospechoso: “Era un empleado de Chuck E. Cheese”, afirmó.

Chuck E. Cheese se puso nervioso al ver a la policía / Redes Sociales

Identifican al hombre rata

El sujeto fue identificado como Jermell Jones, de 41 años, quien trabajaba caracterizado como el ratón mascota del restaurante. El pasado 23 de julio, cuando la policía llegó al local, lo encontraron justo en la entrada principal. “Chuck E., ven conmigo, Chuck E.”, se escucha decir a uno de los oficiales en el video viral. Jones se mostró nervioso, intentó evadirlos, pero terminó detenido.

Los agentes encontraron la tarjeta en su bolsillo delantero, y aunque él negó haberla usado, fue arrestado por robo de tarjeta de crédito, uso delictivo de información personal y uso fraudulento de una tarjeta de crédito por un monto mayor a los 100 dólares.

El ratón fue sacado del restaurante de niños para ser arrestado / Redes Sociales

De ídolo infantil a acusado

El video del arresto ha causado indignación, memes y tristeza por igual. Algunos niños presenciaron el momento en que su héroe era escoltado a una patrulla, mientras los adultos comentaban incrédulos la escena: “¡Detuvieron al mismísimo Chuck E. Cheese!”

Aunque la empresa no ha emitido un comunicado oficial, la noticia ya dio la vuelta al mundo, dejando claro que ni el ratón más famoso de los cumpleaños está libre de la ley.

El hombre bajo la botarga se había robado un tarjeta de crédito / Redes Sociales

