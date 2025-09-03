¿Te llaman para cobrarte una deuda? podría ser un fraude, advierte Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó una alerta a la ciudadanía ante la presencia de falsos cobradores de deudas que se hacen pasar por despachos de cobranza para cometer fraudes en México.
Así operan los estafadores
De acuerdo con la dependencia, estas personas utilizan distintos mecanismos para engañar a los usuarios:
Se presentan como representantes de instituciones financieras o despachos legales.
Usan tácticas de intimidación, como amenazas de embargo, demandas judiciales o afectar el historial crediticio.
Solicitan el pago de supuestas deudas a través de cuentas bancarias personales, algo que ningún despacho legítimo hace.
En algunos casos, emplean logotipos falsos y documentos apócrifos para dar apariencia de formalidad.
Recomendaciones de la Condusef
La institución aconseja a las personas que reciban este tipo de llamadas o mensajes tomar en cuenta lo siguiente:
No compartir datos personales o financieros por teléfono.
Verificar la autenticidad del despacho de cobranza en el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco).
Nunca realizar depósitos a cuentas particulares.
Guardar evidencia como mensajes, números telefónicos y documentos enviados.
Denunciar cualquier irregularidad ante la Condusef.
Los reportes se pueden realizar al teléfono 55 5340 0999 o a través del portal oficial de la institución.
Te llamaron para cobrarte una deuda?
🚨 ¡CUIDADO! Antes de dar cualquier dato, verifica que el despacho esté registrado y sea confiable.
🔍No te dejes engañar por falsos cobradores.
✅ Acércate a #CONDUSEF
🔗 Infórmate y consulta: https://t.co/BPvpw06byP pic.twitter.com/8zVxfCHmNH
— CONDUSEF (@CondusefMX) September 1, 2025