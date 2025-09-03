¿Te llaman para cobrarte una deuda? podría ser un fraude, advierte Condusef

Condusef alerta por falsos cobradores de deudas en México

Laura Reyes Medrano
3 de Septiembre de 2025
¿Te llaman para cobrarte una deuda? podría ser un fraude, advierte Condusef
Falsos cobradores intimidan con embargos y cuentas falsas | iStock

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó una alerta a la ciudadanía ante la presencia de falsos cobradores de deudas que se hacen pasar por despachos de cobranza para cometer fraudes en México.

Falsos cobradores de deudas engañan a usuarios con amenazas y cuentas personales/iStock

Así operan los estafadores

De acuerdo con la dependencia, estas personas utilizan distintos mecanismos para engañar a los usuarios:

  • Se presentan como representantes de instituciones financieras o despachos legales.

  • Usan tácticas de intimidación, como amenazas de embargo, demandas judiciales o afectar el historial crediticio.

  • Solicitan el pago de supuestas deudas a través de cuentas bancarias personales, algo que ningún despacho legítimo hace.

  • En algunos casos, emplean logotipos falsos y documentos apócrifos para dar apariencia de formalidad.

 

La institución aconseja a las personas tomar precauciones/iStock

 

Recomendaciones de la Condusef

La institución aconseja a las personas que reciban este tipo de llamadas o mensajes tomar en cuenta lo siguiente:

  1. No compartir datos personales o financieros por teléfono.

  2. Verificar la autenticidad del despacho de cobranza en el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco).

  3. Nunca realizar depósitos a cuentas particulares.

  4. Guardar evidencia como mensajes, números telefónicos y documentos enviados.

  5. Denunciar cualquier irregularidad ante la Condusef.

Los reportes se pueden realizar al teléfono 55 5340 0999 o a través del portal oficial de la institución.

 

 

