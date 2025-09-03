¿Por qué los mexicanos comen pozole el 15 de septiembre?

Hoy, el pozole es protagonista en las celebraciones patrias, especialmente el 15 de septiembre, cuando miles de familias lo preparan en sus distintas variantes

Mariana Alcántara Contreras
3 de Septiembre de 2025
¿Por qué los mexicanos comen pozole el 15 de septiembre?
El nombre proviene del náhuatl pozolli, que significa “espumoso”, en referencia al hervor del maíz. | Pixabay

En México, las Fiestas Patrias no se entienden sin un plato de pozole en la mesa. Este caldo, elaborado con maíz nixtamalizado y carne, tiene un origen que se remonta a la época prehispánica y que con el tiempo se transformó hasta convertirse en un símbolo gastronómico de la identidad nacional.

Hoy, el pozole es protagonista en las celebraciones patrias, especialmente el 15 de septiembre./ Pixabay
Hoy, el pozole es protagonista en las celebraciones patrias, especialmente el 15 de septiembre./ Pixabay

 

De acuerdo con crónicas históricas, los pueblos nahuas lo preparaban como parte de rituales dedicados a Xipe Tótec, dios de la fertilidad. El nombre proviene del náhuatl pozolli, que significa “espumoso”, en referencia al hervor del maíz. Con la llegada de los españoles, la receta cambió y se consolidó como uno de los platillos más representativos de la cocina mestiza.

Hoy, el pozole es protagonista en las celebraciones patrias, especialmente el 15 de septiembre, cuando miles de familias lo preparan en sus distintas variantes. Su presencia en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima es parte esencial de las festividades que acompañan el Grito de Independencia.

Este caldo, elaborado con maíz nixtamalizado y carne, tiene un origen que se remonta a la época prehispánica. / Pixabay
Este caldo, elaborado con maíz nixtamalizado y carne, tiene un origen que se remonta a la época prehispánica. / Pixabay

Existen tres versiones clásicas: el blanco, de preparación más sencilla; el rojo, típico de Jalisco y el occidente, donde se incorporan chiles secos; y el verde, originario de Guerrero, con pepita de calabaza y especias frescas. Todas las versiones se acompañan con lechuga, rábanos, cebolla, orégano, tostadas y crema, creando una experiencia que trasciende lo culinario.

Así, el pozole no solo alimenta, sino que también conecta con el pasado y refuerza la identidad cultural de un país que lo ha adoptado como parte inseparable de sus tradiciones patrias.
 

Todas las versiones se acompañan con lechuga, rábanos, cebolla, orégano, tostadas. / Pixabay
Todas las versiones se acompañan con lechuga, rábanos, cebolla, orégano, tostadas. / Pixabay

TE PUEDE INTERESAR

El fenómeno natural presenta vientos sostenidos de 120 km/h.

Contra | 03/09/2025

Huracán Lorena cobra fuerza: estas son las acciones que debes tomar ya
AT&amp;T presenta fallas masivas en México

Contra | 03/09/2025

AT&T presenta fallas masivas en México
Los precios por plato dependerá muchos de los ingredientes que vayas a usar.

Contra | 03/09/2025

¿Cuánto cuesta hacer pozole para el 15 de septiembre?
Te recomendamos
Merlina temporada 2: fecha de estreno de los últimos capítulos y qué pasará
Tendencias
Nacional

LO ÚLTIMO

 