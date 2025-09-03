AT&T presenta fallas masivas en México

Clientes de AT&T en varias partes de México reportaron fallas en el servicio

Laura Reyes Medrano
3 de Septiembre de 2025
Clientes de AT&T en varias ciudades de México reportaron interrupciones en el servicio este miércoles | iStock

Usuarios de AT&T en México reportaron interrupciones en el servicio durante la tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025, dejando a millones sin acceso a llamadas, mensajes ni datos móviles. La falla generó quejas masivas en redes sociales y preocupación entre los clientes de la compañía.

De acuerdo con Downdetector, sitio especializado en monitoreo de fallas, se registró un incremento considerable en los reportes de interrupción, lo que confirma que el problema es generalizado y no aislado a algunos usuarios.

Entre los principales reclamos destaca que muchos clientes solo podían realizar llamadas de emergencia, sin acceso al resto de los servicios.

Respuesta de AT&T

La empresa respondió en redes sociales solicitando a los usuarios afectados que se pongan en contacto vía mensaje directo para atender sus casos de manera individual. Hasta el momento, AT&T no ha proporcionado información oficial sobre la causa de la falla ni un estimado de solución.

 

 

