AT&T presenta fallas masivas en México

Usuarios de AT&T en México reportaron interrupciones en el servicio durante la tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025, dejando a millones sin acceso a llamadas, mensajes ni datos móviles. La falla generó quejas masivas en redes sociales y preocupación entre los clientes de la compañía.

Se registró un aumento considerable en los reportes de fallas este miércoles /iStock

De acuerdo con Downdetector, sitio especializado en monitoreo de fallas, se registró un incremento considerable en los reportes de interrupción, lo que confirma que el problema es generalizado y no aislado a algunos usuarios.

Entre los principales reclamos destaca que muchos clientes solo podían realizar llamadas de emergencia, sin acceso al resto de los servicios.

Respuesta de AT&T

La empresa respondió en redes sociales solicitando a los usuarios afectados que se pongan en contacto vía mensaje directo para atender sus casos de manera individual. Hasta el momento, AT&T no ha proporcionado información oficial sobre la causa de la falla ni un estimado de solución.