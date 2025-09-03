¿Cuánto cuesta hacer pozole para el 15 de septiembre?

Este platillo no puede faltar en la mesa de todos los hogares de los mexicanos

Jorge Reyes Padrón
3 de Septiembre de 2025
Los precios por plato dependerá muchos de los ingredientes que vayas a usar.
El pozole es sagrado. Y como buen plato patrio, no puede faltar en la noche del Grito. Pero… ¿cuánto cuesta prepararlo en 2025? Spoiler: con casi 500 pesitos puedes alimentar a 10 personas y hasta repetir plato.

Aunque cada familia le pone su sello al pozole (rojo, blanco o verde; con cerdo, pollo o incluso vegetariano), el clásico es el rojo con carne de cerdo. Según una receta para 10 personas, el gasto estimado es de $490.50 pesos, lo que equivale a $49.05 por porción. Pero ojo, el precio final depende de la zona, el lugar de compra y los ingredientes extra que quieras meterle.

Un plano de pozole no puede faltar este 15 de septiembre / Redes Sociales
¿Qué lleva un buen pozole?

La versión tradicional con cerdo incluye:

  • Maíz precocido (3 kilos): $120
  • Carne de cerdo (2 kilos): $180
  • Guajillo, ajo, cebolla, lechuga, rábanos, tostadas, limón, sal… y mucho amor.

Todos estos ingredientes se consiguen en supermercados, aunque la Profeco recomienda irse directo al mercado para ahorrar unos pesos y llevarte productos más frescos.

La carne de puerco es la mejor opción para darle más sabor al caldo / FREEPIK
¿Qué cortes de cerdo convienen más?

Según el monitoreo de Profeco de agosto 2025, estos son los precios por kilo:

  • Cabeza: $55
  • Espinazo: $98
  • Pierna sin hueso: $126
  • Lomo: $140

El combo ganador para el pozole es: cabeza, pierna y espinazo, aunque si quieres ahorrar, puedes usar huesos para darle sabor al caldo y que no se note tanto la falta de carne.

Pues con 500 pesos puedes hacer una olla para 10 personas / FREEPIK
¿Quieres rendir más tu pozole? Aquí unos hacks

  • Nixtamaliza en casa: te rinde más que el maíz precocido.
  • Usa huesos o grasa en lugar de tanta carne.
  • Compra en mercados o acude temprano al tianguis.
  • Para pozole verde, la calabacita es clave.
  • Para pozole rojo, bastan chile guajillo y ajo.

Así que ya sabes, si te toca ser el chef este 15 de septiembre, no necesitas gastar un dineral. Con ingenio, sabor y un buen grito de “¡Viva México!”, el pozole sabrá a gloria.

