Adiós María Julia Lafuente: anuncia su retiro de Multimedios tras 48 años al aire

Después de casi medio siglo informando con su estilo único, la licenciada María Julia Lafuente anunció su retiro de la televisión. La conductora de Telediario Mediodía compartió la noticia en vivo este miércoles, con un mensaje lleno de gratitud, nostalgia y cariño para su audiencia de Canal 6 de Monterrey.

“No hay una manera sencilla de hacer esto, así que elegiré el camino más simple para hacerlo, el de hablar con la verdad como siempre lo he hecho”, expresó la periodista, quien el pasado 1 de julio cumplió 48 años ininterrumpidos en Grupo Multimedios. “Mi casa, a la que le debo todo y con quien estaré eternamente agradecida”, agregó.

Durante su emotivo mensaje, reconoció que su vida ha sido plena, “de muchas satisfacciones, sí, con sus problemas y adversidades”, pero aseguró sentirse bien, “llena de pasión por el periodismo, por la vida”, aunque llegó el momento de cerrar un ciclo. “Quiero compartirles y comunicarles que he decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido”, reveló, aunque aclaró que seguirá al frente del noticiero hasta el próximo viernes 28 de noviembre.

En todo Nuevo León era conocida por estar en Multimedios / FB: @licmariajulialafuente

Una vida de lucha, trabajo y éxito en la pantalla

Nacida el 9 de marzo de 1957 en San Luis Potosí y criada desde los 8 años en Monterrey, María Julia comenzó a trabajar desde muy joven tras la muerte de su padre. “Tenía que sacar a flote la situación”, relató en una entrevista.

Su carrera en los medios arrancó en 1977, cuando Francisco A. González Sánchez la descubrió en Radio Alegría. Desde entonces, fue voz y rostro de noticieros como AW y los cortos televisivos de Estrellas de Oro (hoy Multimedios).

“La hice de reportera, la hice de redactora, la hice de conductora”, recordó en un podcast. Con el paso del tiempo, se convirtió en referente absoluto del mediodía, marcando hito en los ratings del norte del país. Conocida por bautizar a sus compañeros como 'Talento 1' y 'Talento 2', compartió pantalla con figuras como Luis Carlos Ortiz y Erick Solheim Rocha, entre muchos otros.

Pasó 48 años frente a las cámaras de Teledario / FB: @licmariajulialafuente

“Mi vida está dedicada a ustedes”

En su mensaje de despedida, María Julia agradeció a la familia González Albuerne, a su familia y al público que la siguió durante casi cinco décadas. “Mi vida está dedicada a mi familia, a la que amo con todo mi ser y a ustedes sin los cuales yo no sería la mujer que ven en este momento”, dijo con voz firme, pero conmovida.