¡SEP suspende clases por las lluvias! Huracán Lorena ya es categoría 1

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases como medida preventiva ante el impacto del huracán Lorena, que ha provocado fuertes lluvias, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones en diversas regiones del país.

La decisión, tomada en coordinación con autoridades estatales de Protección Civil, aplica para todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

CDMX y otras entidades han sufrido las consecuencias del huracán Lorena/X

Medida preventiva ante afectaciones

Durante las últimas horas, el fenómeno ha generado afectaciones en infraestructura, cortes intermitentes de energía y desbordamiento de cuerpos de agua. Por ello, la SEP optó por salvaguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo, como medida de contención frente a esta emergencia meteorológica.

Aunque en un inicio no se precisó la entidad afectada, más tarde se confirmó que la suspensión aplica en los cinco municipios de Baja California Sur, donde ya se activaron protocolos de emergencia y se comenzaron a habilitar albergues temporales.

La SEP de Baja California Sur hizo el anuncio de la suspensión de clases/X

¿Qué planteles suspenderán actividades?

El aviso establece que se suspenden labores escolares hasta nuevo aviso en todos los planteles de:

Educación básica

Media superior

Superior

Centro SEP

La medida se mantendrá vigente mientras persista el peligro por la cercanía del fenómeno, que sigue generando lluvias intensas en el Pacífico mexicano.

Huracán Lorena: categoría 1 con potencial destructivo

El huracán Lorena evolucionó rápidamente hasta alcanzar la categoría 1, con vientos sostenidos de hasta 120 km/h y ráfagas más intensas. Actualmente se desplaza paralelo a la costa del Pacífico mexicano, acercándose peligrosamente hacia Baja California Sur.

Lorena rápidamente evolucionó a huracán categoría 1/X

Lluvias de alto riesgo, según el SMN

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan sobre precipitaciones de hasta 38 cm (15 pulgadas), con alto riesgo de inundaciones repentinas y deslaves, especialmente en zonas montañosas.