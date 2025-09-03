Radiohead regresa a los escenarios con su primera gira en siete años

Radiohead, una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo, ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira por Europa en noviembre y diciembre de 2025, un anuncio imperdible tras siete años sin presentarse en vivo.

Su última presentación fue en 2018 por su entonces álbum más reciente, "A Moon Shaped Pool"/FB: Radiohead Latin America

Ciudades y fechas confirmadas

Serán 20 conciertos en total, distribuidos en cinco ciudades:

Madrid (Movistar Arena) – 4, 5, 7 y 8 de noviembre

Bolonia (Unipol Arena) – 14, 15, 17 y 18 de noviembre

Londres (The O2 Arena) – 21, 22, 24 y 25 de noviembre

Copenhague (Royal Arena) – 1, 2, 4 y 5 de diciembre

Berlín (Uber Arena) – 8, 9, 11 y 12 de diciembre

¿Qué inspiró el regreso?

La banda compartió:

“El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que vengáis a alguna de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”.

¿Cómo comprar boletos?

El acceso a las entradas se realizará mediante un registro previo disponible en el sitio oficial de Radiohead. Este sistema busca evitar spam y reventa masiva. Un segmento significativo de los boletos se asignará según la cercanía geográfica de los interesados.