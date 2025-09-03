México y Estados Unidos unen fuerzas contra el narco, tráfico de armas y drogas

México y Estados Unidos formalizaron este miércoles un nuevo acuerdo de colaboración en materia de seguridad, con el objetivo de desmantelar redes del crimen organizado, frenar el tráfico de armas y drogas como el fentanilo, y detener el movimiento ilegal de personas en la frontera.

La estrategia bilateral contempla acciones inmediatas, operativos conjuntos y un seguimiento de alto nivel, de acuerdo con un comunicado emitido por ambos gobiernos, y que se da tras la reunión oficial que sostuvieron Marco Rubio, secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, y la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Funcionarios norteamericanos y mexicanos tuvieron una reunión de trabajo/AP

Seguridad compartida, sin subordinación

“Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”, señala el documento oficial.

El plan conjunto busca fortalecer la seguridad en la frontera común mediante inspecciones, investigaciones, inteligencia compartida y procesos judiciales, con acciones puntuales contra cárteles, túneles clandestinos, flujos financieros ilícitos y robo de combustible.

Marco Rubio vino a México exclusivamente a reunirse con la presidenta/AP

Grupo de seguimiento binacional

Se conformó un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá de forma regular para evaluar los avances y coordinar estrategias en ambos países. Este equipo se enfocará en:

Perseguir a cárteles y redes criminales

Eliminar túneles fronterizos ilegales

Aumentar las incautaciones de armas y drogas

Prevenir el robo de hidrocarburos

Aumentar la seguridad en los cruces fronterizos

Enfoque también en salud pública

Además del enfoque policiaco, ambos gobiernos anunciaron que ampliarán su colaboración en materia de salud pública, con campañas para prevenir el abuso de opioides y sustancias ilícitas, particularmente entre jóvenes.

Parece que hay entendimiento entre ambos países después de la reunión/AP

“Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales”, indica el comunicado.

La intención es clara: más seguridad

“Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, concluye el comunicado conjunto.