WhatsApp lanzará “Amigos cercanos” para compartir estados solo con tu lista privada

WhatsApp alista una de sus actualizaciones más esperadas: la llegada de “Amigos cercanos”, una función que permitirá a los usuarios compartir estados únicamente con una lista privada de contactos. La herramienta, similar a la opción que ya existe en Instagram, busca ofrecer mayor control y privacidad en la plataforma de mensajería más utilizada en el mundo.

Estados exclusivos y totalmente privados

Con esta novedad, los usuarios podrán crear una lista de “Amigos cercanos” y elegir quiénes verán sus actualizaciones. Los estados compartidos en este formato se mostrarán con un ícono y color distintivo, dejando en claro que se trata de contenido reservado para un grupo reducido.

La gestión de la lista será completamente confidencial: los contactos no serán notificados cuando alguien sea agregado o eliminado, y cualquier cambio aplicado solo afectará publicaciones futuras. Además, los estados mantendrán su duración de 24 horas y estarán protegidos con cifrado de extremo a extremo, garantizando que solo los seleccionados puedan acceder a ellos.

Meta explicó que esta función busca dar más autenticidad a las interacciones, permitiendo a los usuarios publicar momentos personales sin necesidad de mostrarlos a toda su agenda. Con ello, WhatsApp refuerza su apuesta por la privacidad y adapta dinámicas ya exitosas en otras de sus aplicaciones.

Aunque todavía se encuentra en pruebas dentro de la versión beta para iOS, se espera que “Amigos cercanos” llegue en las próximas semanas a todos los dispositivos, marcando una de las actualizaciones más relevantes del año para la plataforma.

