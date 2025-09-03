CDMX prepara línea de Metrobús que irá de CU a Polanco por Circuito Interior

La Ciudad de México prepara una nueva opción de transporte público que conectará Ciudad Universitaria con Polanco a través de una ruta de Trolebús que correrá por Circuito Interior. Este proyecto forma parte de la primera etapa de la Línea Cero.

El Circuito Interior, eje del proyecto

Desde hace tiempo se había planteado la intención de trazar una nueva línea de Metrobús sobre el Circuito Interior, una de las vialidades más importantes de la capital, con una longitud de 42 kilómetros que conecta diversas alcaldías.

Esta intención ya es un hecho, al menos en papel, pues en el primer Informe de Gobierno de Clara Brugada como Jefa de Gobierno de la CDMX, se menciona el plan para construir una ruta de Trolebús que permita a los habitantes del sur desplazarse hacia Polanco, a través de la Línea 0, que irá del Estadio de CU al Metro Chapultepec.

El Metrobús se ha vuelto uno de los transportes públicos más usados en CDMX/Pixabay

“En la primera fase, se implementará un servicio con trolebuses desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria hasta el Metro Chapultepec, con lo cual se podrá ofertar una alternativa de movilidad desde las zonas de Polanco y Paseo de la Reforma”, se lee en el documento.

Conectará 10 alcaldías y sustituirá autobuses contaminantes

El plan contempla unir 10 alcaldías a lo largo de 46 kilómetros, mediante unidades modernas y eléctricas, sustituyendo los autobuses de diésel operados por la empresa Corredor Revolución S.A. (Corevsa).

“Es un proyecto fundamental para asegurar mayores conexiones entre la periferia y el centro, que se reflejará en menores tiempos de traslado para los habitantes de estas zonas”, agrega el Informe de Gobierno.

Se planea utilizar unidades del Trolebús nuevas y modernas/Pixabay

Sin fecha para obras, pero ya hay estudios técnicos

Aunque no se menciona una fecha para el inicio de obras ni operación, sí se informa que durante 2025 se han realizado estudios de diagnóstico técnico-operativo, diseño conceptual del trazo y coordinación interinstitucional.

El objetivo de estos estudios es tener un panorama más claro sobre la oferta y demanda, y desarrollar un modelo de transporte ordenado, accesible y moderno.

Circuito Interior es una de las avenidas más transitadas en CDMX/Pixabay

Una promesa de campaña de Clara Brugada

Cabe recordar que la Línea Cero del Metrobús, también conocida como Metrobús Bicentenario, fue una de las propuestas de campaña de Clara Brugada cuando aspiraba al cargo de Jefa de Gobierno, puesto que asumió desde finales de 2024 tras ganar las elecciones.