EDC 2026: Precio de boletos y fecha de la preventa

La fiesta más grande de música electrónica del país ya tiene fecha. El Electric Daisy Carnival (EDC) regresará a la Ciudad de México en febrero de 2026 y los fanáticos ya están al pendiente de cuándo y cuánto costarán los boletos.

Con una producción que combina luces, beats, escenarios gigantes y disfraces fuera de este mundo, el EDC México se ha consolidado como uno de los festivales más esperados del año.

¿Cuándo es el EDC 2026 en CDMX?

El EDC México 2026 se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mismo recinto que ha sido su sede desde hace años.

Como ya es tradición, se espera un lineup internacional con DJs de primer nivel, instalaciones artísticas, performances y una experiencia inmersiva que va más allá de la música.

20, 21 y 22 de febrero son las fechas del EDC 2026/IG: @edc_mexico

Fecha de la preventa de boletos

El calendario oficial para la venta de entradas quedó establecido así:

Preventa Beyond : lunes 15 de septiembre, 9:00 a. m.

: lunes 15 de septiembre, 9:00 a. m. Preventa Priority : martes 16 de septiembre, 9:00 a. m.

: martes 16 de septiembre, 9:00 a. m. Preventa Citibanamex : miércoles 17 de septiembre, 2:00 p. m.

: miércoles 17 de septiembre, 2:00 p. m. Venta general: jueves 18 de septiembre, 2:00 p. m.

Todas las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, tanto en línea como en taquillas autorizadas.

Son miles y miles de jóvenes los que cada año asisten a este festival de música/IG: @edc_mexico

¿Cuánto cuestan los boletos para el EDC 2026?

Los precios varían según el tipo de pase. Estos son los costos estimados para la fase Early Owl, sin considerar cargos por servicio:

Abono General : $3,380 MXN

: $3,380 MXN Abono Comfort Pass : $4,790 MXN

: $4,790 MXN Abono Citibanamex Plus: $6,200 MXN

Con cargos incluidos, los precios finales podrían superar los $7,500 MXN para el pase más caro.

Comprar los boletos en las primeras etapas de venta resulta más económico/IG: @edc_mexico

¿Por qué comprar en preventa?

La ventaja de comprar durante las primeras fases es que los boletos tienen el mejor precio disponible. Conforme se revelen los artistas invitados y se acerque la fecha del evento, los precios irán subiendo hasta alcanzar su máximo en venta general o en taquillas el día del evento.