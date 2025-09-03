¿Por qué lloró Facundo tras llamada con su novia?: “Le contestó un vato”

Lo que parecía un premio por parte de la producción de La Casa de los Famosos, se convirtió en un momento emocional para Facundo. Tras tener una llamada telefónica con su novia Delia, el conductor terminó llorando en la suite, lo que generó especulaciones entre el público sobre una posible infidelidad descubierta.

El intercambio de 30 mil pesos por una llamada

Durante la noche del martes, Facundo canjeó 30 mil pesos —que había ganado en un juego— por una llamada de dos minutos con la persona que él eligiera. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse cuando no lograba recordar el número telefónico que quería marcar desde el Confesionario.

Facundo intercambió 30 mil pesos por hablar dos minutos con su novia Delia/X: @LaCasaFamososMx

Tras varios intentos, finalmente logró que la llamada entrara, pero contestó un hombre, lo que provocó que Facundo colgara de inmediato, alegando que no se acordaba del número de su novia. Ante esto, la Jefa lo asistió, revelando que el número estaba anotado en un papel debajo del teléfono.

Una llamada breve pero significativa

Una vez marcado el número correcto, Facundo habló por dos minutos con Delia García, su novia. Durante la conversación, le expresó su amor varias veces, le pidió palabras de aliento y le preguntó cómo se encontraba.

“Valentina te ama, estamos orgullosos de ti, lo estás haciendo bien, sé tú mismo, diviértete, olvida las cosas que te agobian, enséñale a la gente tu lado sensible, solamente juega. Te extraño mucho, te amo, estoy orgullosa de ti”, le dijo Delia a Facundo.

Facundo y Delia llevan años como novios y recién se comprometieron/IG: @facufacundo

El llanto tras la llamada y las teorías del público

Aunque en un inicio se mostró contento por la llamada, horas más tarde Facundo se alejó de sus compañeros y lloró, lo que captó la atención del público. Rápidamente surgieron hipótesis en redes sociales sobre lo ocurrido, sugiriendo una posible infidelidad, debido a que la primera llamada fue contestada por un hombre.

“Le llamó a su novia y le contestó un vato”

“Su novia no se escuchaba emocionada, quería terminar la llamada rápido”

“Facundo llorando porque quedó evidenciado en televisión nacional que le vale madre a su novia”

La respuesta de Delia en redes

Delia García respondió con una publicación que, si bien reafirma su apoyo, no contiene un mensaje romántico directo como muchos esperaban.

Facundo prefirió alejarse de sus compañeros y ponerse a llorar/X: @LaCasaFamososMx

“Te extraño mucho, eres increíble, tu barrio te respalda hoy y siempre. No demos por hecho todo. Si tienes alguien especial en tu vida, tus papás vivos, tu pareja, quien sea que quieras o extrañas… LLÁMALE”, escribió.