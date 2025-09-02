La Casa de los Famosos: Lista filtrada coincide con orden de eliminados

De cara a la sexta semana de La Casa de los Famosos, ha tomado relevancia una lista filtrada con el supuesto orden de eliminados que tendrá esta tercera temporada, ya que hasta el momento se ha cumplido con exactitud, por lo que muchos seguidores del reality show comienzan a creer que sí es verdadera.

¿Coincidencia o está todo planeado?



Fue el pasado 27 de julio cuando dio inicio la edición 2025 de este reality producido por Televisa y Endemol, el cual, en sus dos temporadas previas, ha sido todo un éxito, por lo que las expectativas este año son enormes. Sin embargo, como es normal en este tipo de programas, en aquellas fechas comenzó a circular en redes sociales una lista con el orden de los eliminados, así como la posición que ocuparían los cinco finalistas.

Esta es la lista filtrada con el supuesto orden de eliminados/X

La actriz Olivia Collins fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos y hasta ahí podría parecer una simple coincidencia con la lista filtrada. Sin embargo, en las cuatro semanas siguientes, el orden coincide perfectamente, pues se han ido uno a uno: Adrián di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde y Mariana Botas, apenas el pasado domingo.

¿Quién sigue en la lista?



De ser cierta esta lista filtrada, el próximo en salir de la casa sería Shiky, quien todo apunta a que al menos será nominado este miércoles, ya que forma parte del Cuarto Día, que tiene minoría (4 habitantes) en comparación con el Cuarto Noche (6 habitantes).

Shiky es el siguiente eliminado, según la lista filtrada/X: @LaCasaFamososMx

¿Y los supuestos finalistas?



Según la lista, estos serían los cinco finalistas:

Elaine

Aarón Mercury

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Abelito, quien sería el gran ganador de esta tercera temporada.

Abelito y Aldo son los favoritos para ganar el reality/X: @LaCasaFamososMx

¿Verdad o mentira?



Aunque nadie ha podido confirmar la veracidad de la lista, una parte del público cree firmemente en ella, especialmente por los nombres de los finalistas, pues coincide con el favoritismo que han mostrado las encuestas. La mayoría coincide en que el ganador estará entre Aldo y Abelito, quienes se han ganado el corazón de la audiencia por su carisma y participación en el juego.